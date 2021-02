Filipović: To kako Bandić upravlja gradom i kako ja vidim grad su dva različita svijeta

Davor Filipović novi je adut HDZ-a na predstojećim lokalnim izborima za zagrebačkoga gradonačelnika. Gostujući u današnjoj emisiji Nedjeljom u 2 otkrio je da su njegovi prioriteti obnova i konsolidacija proračuna koji je sada u manjku milijardu i 300 milijuna kuna, te izgradnja Nacionalne dječje bolnice i Jarunskog mosta.

Naglasio je kako će HDZ na predstojećim lokalnim izborima dobiti većinu te da će postati gradonačelnik.



- Prioriteti su obnova i financijska konsolidacija grada, rekao je. Poznato je da sam već dulje vrijeme upozoravao da se gradskim financijama upravlja jako loše. Akumuliran je manjak u gradskom proračunu od milijardu i 300 milijuna kuna. Skoro 750 milijuna kuna dospjelih, a neplaćenih obveza na kraju 2019. godine. Jasno je da se tu treba napraviti radikalan zaokret. Bez konsolidacije ne možete imati ni uspješnu obnovu grada. Fokusirat ćemo se i na druge izazove u Gradu Zagrebu, poput prometnih, socijalnih, obrazovnih i obuhvatiti u programu koji ćemo prezentirati u sljedećem razdoblju. Vjerujem da će to građani prepoznati i da ću postiti gradonačelnik Zagreba, rekao je.

Na pitanje hoće li se zauzimati za izgradnju bolnice u Novom Zagrebu, Sveučilišne bolnice, rekao je da je apsolutno za izgradnju te kako je u prethodnom mandatu osigurano 22 milijuna kuna nepovratnih sredstava Europske unije za projektno-tehničku dokumentaciju kako bi se izgradila Nacionalna dječja bolnica.



- Izgradnja Nacionalne dječje bolnice je prvi korak kako bismo imali Sveučilišnu bolnicu. To će biti jedan od mojih prioriteta, istaknuo je.

Kao jedan od prioriteta naveo je i Jarunski most.

- U mojem mandatu pokrenut ćemo izgradnju Jarunskog mosta. On bi trebao biti dug oko 625 metara, a širok 40-50 metara. Nećemo samo raditi Jarunski most nego ćemo i rekonstruirati Vrapčansku ulicu, Zagrebačku cestu na sjeveru i Jadransku aveniju na jugu, rekao je Filipović, dodajući dabi taj projekt trebao stajati oko 825 milijuna kuna te da se planira financirati ga europskim novcem.

Rekao je i kako o Milanu Bandiću može govoriti u kontekstu što je do sada napravio.



- To kako on upravlja gradom i kako ja vidim grad su dva različita svijeta. Njegovo loše upravljanje gradom je kulminiralo prilikom potresa kada je rekao da su naši sugrađani sami krivi za potres. Mene je to osobno pogodilo kao građanina. Sjetit ćete se kada je rekao da školarci trebaju prati ruke lugom kada nije bilo dovoljno sapuna, to je uvreda za sve školarce.Većina projekata koje je započeo, čak i koji su kvalitetni za Grad Zagreb, stvorena je percepcija nepotizma i korupcije. To su stvari koje više nećemo gledati u našem gardu kad ja pobijedim na lokalnim izborima, rekao je.