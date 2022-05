Filipović iz Bruxellesa: Hrvatska nije među najnespremnijima ako prestane opskrba plina iz Rusije

Novi ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović sudjelovao na sastanku Vijeća EU u Bruxellesu. Po završetku sastanka, obratio se medijima te otkrio o čemu se na sastanku razgovaralo.

- Istaknuto je kako bi bilo dobro pokrenuti zajedničku nabavu plina u cijeloj Europi kako bi se smanjile cijene energenata. Također, brojne su članice istaknule potrebu da se prijeđe na obnovljive izvore energije, da se puno više koristi vodik i da se napravi jedan odmak od fosilnih goriva. Istaknuo sam kako ćemo mi napuniti PSP Okoli upravo kako bi vodili računa o sigurnosti opskrbe plinom. Također, istaknuo sam kako je RH već povećala kapacitete LNG terminala, a da smo spremni uz pomoć naših europskih prijatelja i partnera dodatno povećati kapacitete kako bi pridonijeli diverzifikaciji opskrbe za cijelu EU - kazao je uvodno.

Komentirajući analizu jedne agencije prema kojoj je Hrvatska među pet najnespremnijih država članica EU u slučaju prestanka opskrbe plinom iz Rusije, naveo je: "To su zasigurno pogrešni podaci". Kako kaže, riječ je o podacima prikupljenima prije nego što je LNG stavljen u pogon.

- Mi smo, upravo zbog LNG-a, jedni od najspremnijih - govori u kontekstu mogućeg prestanka opskrbe iz Rusije.

Na pitanje smatra li Europska unija da bi plaćanje u rubljima bilo kršenje sankcija ili ne, navodi:

- Brojne su članice istaknule da je taj potez Rusije, kada je tražila plaćanje na takav način, nešto što nije dobro. Međutim, bilo je i članica koje su istaknule da se trebaju dati jasne upute od strane Europske komisije. To je nešto o čemu će se raspravljati u narednim danima.

S obzirom na to da se na današnjem sastanku razgovaralo o zajedničkoj nabavi plina, kazao je što je na tu temu zaključeno.

- Svi su istaknuli potrebu što se tiče zajedničke nabave plina, međutim, moglo se vidjeti da se precizne upute oko toga još uvijek bruse - kaže Filipović.

- Hrvatska će dati podršku tim naporima da se ide u zajedničku nabavu plina - dodao je.

Amerikanci su dopustili izvoz LNG-a iz dva terminala u Meksičkom zaljevu, a Filipović je komentirao je li ga Hrvatska spremna primiti.

- Mi smo u ovom trenutku napravili sve što smo mogli, a to je da smo povećali kapacitet LNG-a. Prema tome, u dogovoru s našim europskim parterima, mi možemo duplo povećati taj kapacitet, no to trebamo napraviti uz potporu naših europskih partnera - napominje.

Odgovarajući na pitanje je li vrijeme da se zbog povećanja cijena energenata financijski pomogne građanima, istaknuo je da je Vlada već reagirala paketom mjera kako bi se pomoglo i građanstvu i poduzetnicima. Podsjeća da je riječ o paketu mjera od gotovo 5 milijardi kuna koji je na snagu stupio 1. travnja.

- Znamo svi da bi cijena goriva bila skuplja da nije bilo intervencije Vlade RH. Kao što je do sada Vlada bila čvrsto uz svoje građane i gospodarstvo, tako će to biti i u budućnosti - kazao je.

Današnju temu sastanka u Bruxellesu istaknuo je i kao svoj prioritet na početku mandata. - Moramo učiniti sve kako bi se ova situacija, koja je posljedica ruske invazije na Ukrajinu, što manje reflektirala na sve naše sugrađane - navodi.