Preminuo Dragutin Drk, uspješno je vodio jednu od naših najvećih prehrambenih tvrtki

Prema pisanju lokalnih varaždinskih medija, preminuo je poduzetnik Dragutin Drk (84), vlasnik varaždinske Vindije.

Rođen je 1937. u Varaždinu, a u Vindiji, koja se tada zvala Gradska mljekara Varaždin, zaposlio se 1961. godine kao poslovođa. Već 1965. godine izabran je za direktora, a nakon pretvorbe i privatizacije 90-ih godine postaje većinski vlasnik. Uspješno je vodio kompaniju koja je prerasla u jednu od najvećih prehrambenih tvrtki u Hrvatskoj. U sastavu grupacije su Vindija, Koka, Vindon...

Drk je završio srednju mljekarsku školu. Bio je stipendist grada Županje, ali kad im se javio, rekli su mu da ne trebaju mljekare. Zaposlio se 1961. u Gradskoj mljekari Varaždin koja je tada imala 20-tak zaposlenih. Od 1961. do 1965. uz rad studira ekonomiju. Direktor postaje 1965. godine, a 1967. Gradskoj mljekari mijenja ime u Vindija prema jednoj špilji u blizini Varaždina. Dvije godine kasnije političkom odlukom Vindija se priključuje Zagrebačkoj mljekari, ali se 1977. ponovno osamostaljuje. Te godine tvrtka dobiva prvu liniju za sterilizaciju mlijeka i počinje s punjenjem u tetrapak ambalaži.

Tijekom pretvorbe i privatizacije 1993. dotadašnji socijalistički direktor postaje najveći dioničar i ostaje predsjednik Uprave. Uz njega još ima 142 dioničara. Svoje najveće širenje Vindija je napravila kupnjom Varaždinske Koke 1995. koja je u to vrijeme bila u gubicima i dugovima. 2006. je otvorena tvornica stočne hrane u Varaždinu. Time je taj poslovni sustav postao potpuno zaokružen.

Puno je ulagano u modernizaciju tvrtki, poslovanje se širilo. Kupljene su neke tvornice i u regiji. Vindija je tako otvorila u Plandištu kraj Vršća u Srbiji novu tvornicu prerađevina, ulagalo se i u BiH, najviše u distrikt Brčko. Godine 2012. Vindija je kupila mljekaru Senta. Danas u sustavu Vindije radi više tisuća ljudi, od te tvornice ovisi i više od deset tisuća kooperanata. Ukupna imovine Vindije procjenjuje se na više od 100 milijuna eura.

Drk je bio vlasnik 96 posto dionica Vindije. Bio je jedini član Uprave. – To ne znači da sam apsolutni vladar – rekao je pojašnjavajući kako imaju samostalni menadžment i sve se odluke donose na osnovu timskog rada.

U toj tvrtki na rukovodećim položajima rade i dvije njegove kćeri Dubravka Drk-Mravlinčić i Tamara Drk-Vojnović. Živio je u vili u središtu Varaždina. Ljeti se odmarao u svojoj kući na otoku Krku. Javnost ga pamti i po tome što je kupio prvi Bentley u Hrvatskoj. Uglavnom mu je stajao u garaži. Pojasnio je kako su ga kćeri nagovorile na to jer je na posao išao jedno vrijeme s Renaultom 5 dok nije kupio Mini Cooper. Na poslovne sastanke vozio ga je službeni vozač kompanijinim Mercedesom.

U slobodno vrijeme ranije je trčao i igrao tenis, a dva puta tjedno išao je na fitness. Drk je počekom devedesetih bio član HDZ-a. Bio je od 1993. do 1996. član varaždinskog gradskog vijeća a od 1997. do 2000. zamjenik gradonačelnika. Vindija je redovito financirala i političke stranke. Godine 2008. tako je HDZ-u donirala 200 tisuća kuna, a sljedećih godina taj je iznos smanjivala, no zato je Drk 2011. maksimalni iznos od 200 tisuća kuna dao SDP-u iako ga ranije nije financirao.

Unatoč poodmakloj dobi nikad nije razmišljao o povlačenju.