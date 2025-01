Filip Mihalić šokirao je i Kineze: Oni su policajcima poslali ključne dokaze o krivotvorenju covid testova

Najmanje mjesec dana istražnog zatvora dobio je u nedjelju Filip Mihalić, poznatiji kao 'Korona Kid', zbog sumnje da je preko svoje tvrtke Buryen krivotvorio testove za covid i prao zarađeni novac. Policija je u petak uhitila i njegovog oca Anđelka Mihalića koji je bio direktor Filipova pogona. Njega sumnjiče da je sudjelovao u krivotvorenju medicinske opreme, a sve su to radili od siječnja 2022. do siječnja 2023..

Kako 24 sata neslužbeno doznaju, opširna istraga upravo je bila razlog zašto je toliko dugo i trajala. Naime, naši kriminalisti koristili su svu dostupnu međunarodnu pomoć kako bi dobili odgovore kriminalista iz Turske i Kine. Za informacije su se obratili i kineskoj kompaniji koja je proizvodila originalne testove za covid. Oni su im potvrdili kako Mihaliću nisu prodali licencu za proizvodnju, ali i da nisu ustupili tzv. 'know how' odnosno model po kojem bi on samostalno mogao proizvoditi testove. Naime, Mihalić je od njih uvozio licencirane testove da bi ubrzo ušao u posao s kompanijom iz Turske.

Inače, Filip Mihalić je nedavno završio u istražnom zatvoru zbog prijetnje jednom varaždinskom odvjetniku. - Naći ću te, imam metak za tebe - zaprijetio mu je nakon što ga je nazvao telefonom 19. linja prošle godine s nepoznate lokacije. Odvjetnik je sve prijavio, a Mihalić se sam odazvao na razgovor u postaju nakon boravka u inozemstvu. Odmah je uhićen.

