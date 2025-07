Fenomen antifachic – antifašizam je postao šik pa privlači zabavljačice, zvijezde i ljubitelje okultnog

Visoki trgovački sud naložio je da se s postolja za zastavu na Pjaci ukloni natpis “26. 10. 1944. Dan oslobođenja Splita od fašizma”, zbog povrede autorskih prava kipara Kuzme Kovačića. On je na postament dao uklesati godine 305., 640., 1240., 1882. i 1991. kao neki mali kanon splitske povijesti: Dioklecijan, razorenje Salone, prvi gradski statut, pobjeda narodnjaka i osamostaljenje Hrvatske. Natpis je dodan za gradonačelnikovanja Ivice Puljka koji je u svoje doba izjavio da će ga, naloži li to sud, maknuti, ali da će i postaviti novi štandarac “na kojem će biti upisani svi važni datumi” – pri čemu nije nažalost precizirao koji bi to bili. Taj isti Puljak je 2023. dozvolio da se na arheološkom nalazištu u Splitu zvanom Ad basilicas pictas, koje je na listi zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija, podigne peterokatnica. Riječ je o antičkoj građevini na koju su se u 5. i 6. stoljeću nadovezale dvije crkvice s čudesnim mozaicima i jedinom krstionicom dosad nađenom u Splitu te srednjovjekovnim grobljem. Ovih dana su među ostatke zidova bazilike utemeljeni masivni betonski stupovi, i svi su nalazi zaliveni betonom, s tim da je ostavljena jedna rupica da kroz nju možete ćiriti na sarkofag.