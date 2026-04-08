FBI upozorava korisnike iPhonea i Androida - ne instalirajte ove aplikacije

FBI je službeno upozorio američke građane da prestanu sa instalacijama nekih aplikacija. U novoj objavi FBI-a ističu se „rizici sigurnosti podataka povezani s mobilnim aplikacijama ( aplikacijama ) razvijenim u inozemstvu koje se često koriste u Sjedinjenim Državama; međutim, te su zabrinutosti globalne. Početkom 2026. mnoge od najpreuzimanijih i najuspješnijih aplikacija u Sjedinjenim Državama razvijaju i održavaju strane tvrtke, posebno one sa sjedištem u Kini.“

Ovo upozorenje povezuje se s ozloglašenim kineskim zakonima o nacionalnoj sigurnosti, za koje FBI podsjeća korisnike pametnih telefona da omogućuju „kineskoj vladi potencijalni pristup podacima korisnika mobilnih aplikacija“. Ukratko, zakoni nalažu programerima sa sjedištem u Kini da učine sve što mogu kako bi podržali imperative nacionalne sigurnosti zemlje - uključujući dijeljenje podataka. To je isti nalog koji je mučio TikTok prije odvajanja američkog poslovanja.

Članak 7. kineskog Zakona o nacionalnoj obavještajnoj službi kaže: „Sve organizacije i građani dužni su podržavati, pomagati i surađivati s nacionalnim obavještajnim naporima u skladu sa zakonom te štititi tajne nacionalnog obavještajnog rada koje su im poznate.“ Dok je članak 14. sljedeći: „Nacionalne obavještajne institucije koje zakonito provode obavještajne aktivnosti mogu zatražiti od nadležnih tijela, organizacija i građana da pruže potrebnu podršku, pomoć i suradnju.“ FBI nije dostavio konkretni popis kineskih aplikacija ili onih od programera s drugih visokorizičnih lokacija. Umjesto toga, ured je izdao smjernice kojih se građani trebaju pridržavati prije instaliranja - ili neinstaliranja - aplikacija.

Prema New York Postu , „upozorenje bi se moglo odnositi na niz široko korištenih aplikacija koje su razvile kineske tvrtke - uključujući platformu za uređivanje videa CapCut, aplikacije za kupovinu poput Temu i SHEIN te platforme društvenih medija poput Lemon8 - od kojih se nekoliko ubraja među najpreuzimanije aplikacije u Sjedinjenim Državama.“

TechRadar je analizirao trenutne ljestvice preuzimanja za iPhone i Android kako bi istaknuo implikacije ovog upozorenja. Na Androidu je u SAD-u druga najpopularnija aplikacija TikTok Lite. „Sjedište joj je u Singapuru i Los Angelesu, ali općenito je kineska aplikacija.“ Dok je Temu na četvrtom mjestu „izrađen u Kini“, sam TikTok je na petom mjestu, a slijedi ga PDF & Launcher za Android iz Hong Konga.

Prema TechRadaru , popis za iOS "gotovo je isti, s nekoliko značajnih razlika. Uključuje igru tvrtke Ta Ta Game Technology Limited, tvrtke za razvoj aplikacija koja uopće ne navodi odakle je, kao i igru turskog programera." TikTok, CapCut i Lemon8 posluju u SAD-u u okviru zajedničkog poduzeća TikTok USDS LLC, osnovanog u siječnju i uz podršku Oraclea. Stoga se američke instalacije ne bi trebale smatrati kineskim ili stranim vlasništvom, unatoč podrijetlu originalnih aplikacija i aplikacija koje se još uvijek koriste negdje drugdje. Zajedničko poduzeće je u većinskom američkom vlasništvu.

Općenito, FBI u svom upozorenju nije imenovao nijednu aplikaciju. Iako postoje mnoge kineske aplikacije među najpopularnijima na Androidu i iOS-u, ured nije posebno naveo nijednu, već je korisnicima savjetovao da provjere sve kineske i aplikacije razvijene u inozemstvu prije instaliranja na svoje pametne telefone.

FBI također kaže da bi korisnici trebali biti svjesni „kojim korisničkim podacima ove aplikacije traže pristup prilikom preuzimanja“. No, u stvarnosti se te politike privatnosti vrlo rijetko provjeravaju. „Kada korisnik dopusti pristup, aplikacija može uporno prikupljati podatke i privatne informacije korisnika na cijelom uređaju.“ – ističu analitičari. Ugroženi podaci uključuju popise kontakata, koji bi mogli omogućiti onima koji prikupljaju podatke u Kini ili negdje drugdje. U krivim rukama, oni su neprocjenjivi za hakere nacionalnih država ili „obične“ hakere.

„Neke platforme nude mogućnost pozivanja prijatelja ili kontakata da koriste aplikacije. Sa zadanim dozvolama, tvrtke koje se bave razvojem mogu pohranjivati prikupljene podatke o privatnim informacijama korisnika i adresarima, kao što su imena, adrese e-pošte, korisnički ID-ovi, fizičke adrese i telefonski brojevi njihovih pohranjenih kontakata.“ - dodaje se u objavi FBI-a. FBI također upozorava da „neke od aplikacija navode da se prikupljeni podaci pohranjuju na poslužiteljima koji se nalaze u Kini onoliko dugo koliko programeri smatraju potrebnim.“ I iako mogu postojati postavke za zaustavljanje ovog dijeljenja podataka, one se malo koriste. „Neke aplikacije ne dopuštaju korisnicima korištenje platforme osim ako korisnici ne pristanu na dijeljenje podataka.“ – dodaje FBI.

Iako je fokus ovog novog javnog obavještenja prijetnja privatnosti korisnika, ured također ističe rizik da te aplikacije razvijene u inozemstvu „mogu sadržavati i zlonamjerni softver koji bi mogao prikupljati podatke izvan onoga što je korisnik odobrio. To bi moglo uključivati zlonamjerni kod i teško uklonjivi zlonamjerni softver osmišljen za iskorištavanje poznatih ranjivosti u raznim operativnim sustavima i umetanje stražnjih vrata za eskalirane privilegije.“

Upozorenje FBI-a nije općenita uputa o prestanku preuzimanja bilo kakvih aplikacija od kineskih programera. No, prije preuzimanja takvih aplikacija, korisnici bi trebali pažljivo provjeriti pravila o privatnosti i prikupljanju podataka objavljena u App Storeu ili Play Storeu, a zatim izbjegavati instaliranje aplikacija s nekorektnim praksama. A s vijestima o upozorenju FBI-a američkim građanima o opasnostima kineskih aplikacija koje se i dalje šire, Kina je izdala vlastito upozorenje.

"Apple uklanja Jack Dorseyjev Bitchat iz kineske trgovine aplikacija", izvijestio je Bitcoin News u ponedjeljak. "Apple je povukao decentraliziranu aplikaciju za razmjenu poruka Bitchat iz svoje kineske trgovine aplikacija nakon regulatornog zahtjeva kineskih vlasti." Prema Crypto Newsu , Kina je optužila Dorseyjevu decentraliziranu aplikaciju za razmjenu poruka za "kršenje državnih propisa o internetskim uslugama".

Prema izvješćima, Kineska uprava za kibernetički prostor (CAC) „izjavila je da je Bitchat prekršio članak 3. svojih propisa, odredbu koja pokriva online usluge s mogućnostima javnog mnijenja ili društvene mobilizacije, a koja je stupila na snagu 2018. godine. Kao dio ovog okvira, sve takve usluge morale bi proći sigurnosnu procjenu prije pokretanja i biti odgovorne za ishod.“

Dorsey je potvrdio vijest u nedjelju navečer. „Bitchat je povučen iz kineske trgovine aplikacija“, objavio je na X-u, dijeleći obavijest koju je tvrtka primila. „Pišemo vam kako bismo vas obavijestili da će vaša aplikacija, na zahtjev CAC-a, biti uklonjena iz kineske trgovine aplikacija jer uključuje sadržaj koji je ilegalan u Kini, što nije u skladu sa Smjernicama za pregled aplikacija.“

„Bitchat je privukao pozornost tijekom razdoblja političkih nemira jer decentralizirana priroda aplikacije omogućuje komunikaciju čak i tijekom isključenja interneta“, objašnjava Crypto News . „To je također dovodi u sukob s kineskim strogo kontroliranim režimom internetske cenzure. Podaci iz statistike preuzimanja Chromea pokazuju da je aplikacija preuzeta više od tri milijuna puta.“