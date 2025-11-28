Evo koliko je rasla cijena kvadrata u Splitu: Cifre su ogromne, ali potražnja ne prestaje

Prema podacima jedne od vodećih agencija za nekretnine 'Opereta' cijene kvadrata u Splitu rastu brže od broja kupoprodaja, ali potražnja ne posustaje. U Splitu je ove godine zabilježen jedan od najstabilnijih i najaktivnijih nekretninskih trendova u Hrvatskoj, uz kontinuiranu potražnju za manjim stanovima, kvalitetnim novogradnjama i nekretninama u dobro povezanim gradskim kvartovima. Dalmacija time potvrđuje svoju poziciju jednog od najznačajnijih tržišta u zemlji, gdje lokalne potrebe za stanovanjem i investicijski interes podjednako oblikuju dinamiku kupnje i prodaje.

Na tom snažnom tržištu, u četvrtak je i službeno svoj novi ured na adresi Poljička cesta 16 predstavila Opereta. Uz prisutnost brojnih poslovnih partnera i gospodarstvenika iz Splita i Dalmacije, iz Operete su predstavili najnovije trendove i očekivanja za nekretninsko tržište u regiji. 'Split i Dalmacija spadaju među najotpornija i najsnažnija tržišta nekretnina u državi. Ovo je regija s izraženom potražnjom i kontinuiranim investicijskim ciklusom. Otvaranjem Splitskog ureda želimo tržištu ponuditi profesionalnu podršku, analize temeljene na provjerenim podacima i našoj ekspertizi te sigurnost u procesu kupoprodaje', izjavio je na predstavljanju u Splitu Boro Vujović, direktor Operete.

Split kao investicijsko tržište: između turizma i svakodnevice Dalmacija je posljednjih godina jedna od glavnih točaka interesa investitora, a Split u toj priči ima posebno mjesto. Dok se u prvih devet mjeseci dogodio pad kupoprodaja u Splitsko – dalmatinskoj županiji od 29,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani, regija ulazi u fazu stabilizacije tržišta. Rast turizma podigao je potražnju za manjim, funkcionalnim stanovima i stanovima na top lokacijama, dok premium novogradnje na atraktivnim pozicijama uz more

postižu cijene koje su u hrvatskom kontekstu svojevrsni 'gornji kat' tržišta. Širenjem ovog tržišta, Opereta u Splitu ne planira biti samo posrednik, već i analitički partner. Fokus će biti na detaljnim tržišnim analizama, savjetovanju investitora u ranim fazama projekata te suradnji s lokalnim dionicima koji sudjeluju u kreiranju stambene politike i planiranju urbanog razvoja. Posebna vrijednost bit će, ističu iz agencije, profesionalna podrška u procesu kupoprodaje, koji je posljednjih godina postao složeniji i zahtijeva sve više stručnih informacija.

Najveću pažnju investitora i kupaca privlače premium lokacije poput Bačvica, Meja, Firula, Zente, Marjana i centra grada s Dioklecijanovom palačom. Osim što nude blizinu mora i raznih sadržaja, to su i lokacije koje bilježe najviše cijene kvadrata. U Zenti je 2024. prosječna tražena cijena dosegla 7.145 €/m². Prosječna tražena cijena kvadrata u Splitu u srpnju 2025. iznosila je 5.170 €/m², čak 13 % više nego u srpnju 2024. kada je bila 4.560 €/m². Cjenovni raspon ovisi o mikrolokaciji i stanju nekretnine. Na premium lokacijama cijene se kreću između 5.500 i 7.100 €/m², Žnjan i Trstenik: 4.600 i 6.500 €/m², središnji kvartovi (Gripe, Bol, Lovret): 4.000 i 5.500 €/m². Što se pristupačnijih kvartova tiče (Pujanke, Mejaši, Sućidar) cijene se kreću između 3.200 i 4.500 €/m², a posebno se ističe primjer Križina, gdje je cijena s 3.450 €/m² porasla na 4.850 €/m², što je znak da mikrolokacije snažno utječu na dinamiku tržišta. Iz Operete procjenjuju da će 2026. godina donijeti umjerenu stabilizaciju cijena u Splitu, uz nastavak natprosječne potražnje u segmentu kvalitetnih novogradnji i manjih stanova. Projekti koji nude dobru infrastrukturnu poziciju i visoke standarde gradnje ostat će najotporniji na oscilacije, dok se pozitivni trendovi očekuju i u segmentu stanovanja za mlade obitelji.