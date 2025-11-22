Split nakon sedam poraza konačno upisao pobjedu

Nakon osme odigrane utakmice u domaćoj ligi košarkašice Splita konačno su upisale prvu pobjedu. Na svom parketu svladale su zagrebački Medveščak s 45:44.

Jedna od najzaslužnijih za pobjedu bila je Edita Škec koja je završila susret s 13 koševa i devet skokova. Opet, ključne koševe postigla je Bruna Turčinović koja je kod 40:40 pogodila sva tri slobodna bacanja za 43:40, a nakon što je Perković pogodila za 43:42, pobjedonosni koš postigla je Iva Tabak.

Medveščak je ostao jedini klub bez ijedne pobjede s negativnom koš razlikom -228 što znači da je u sedam utakmica gubio u prosjeku s 32,5 koševa po utakmici.

Prvo mjesto zadržala je Trešnjevka Dinamo koja je ostvarila i sedmu pobjedu u nizu svladavši Zadar Plus s 80:73. Kod domaćih su se istakle Ana Vojtulek (20 koševa), Sara Hreljić (18), Nina novak ( 15 koševa, sedam asistencija), te Nika Rodek (osam skokova i 11 asistencija).

Kod Zadranki je Lea Vukić postigla 23 koša, a Brooke Flowers završila je susret s čak 16 skokova.

Ragusa je pobijedila Požegu s 82:72, Zagreb je uvjerljivo nadigrao Zadar sa 107:61, dok su Brođanke slavile kod Rijeke sa 73:42.