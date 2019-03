Blagi rast podrške Milanoviću, no dio SDP-ovaca bi biralo drugog kandidata

Da se predsjednički izbori održavaju sada, Kolindu Grabar-Kitarović zaokružilo bi najviše ispitanika, njih 32,6 posto. No to je gotovo 5 postotnih poena manje nego prošlog mjeseca (37 posto). Pokazalo je to istraživanje CRO Demoskop koje je za RTL provela agencija Promocija plus.

Iako se uopće ne pojavljuje u javnosti bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović i dalje je drugi izbor. Za njega bi glasovalo 19,7 posto ispitanika (19,6 posto u veljači). No, on nije izbor za više od 40 posto SDP-ovaca. Dio njih bira Daliju Orešković, koja je također nešto narasla i bira ju 12,5 posto ispitanika (12,3 posto u veljači).

U ukupnom poretku četvrti je bivši predsjednik Ivo Josipović kojem je potpora (7,2 posto u ožujku) nešto pala u odnosu na veljaču (7,8 posto) kada se počelo špekulirati o njegovoj kandidaturi.

U istraživanju je i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko za kojeg bi glasovalo 6,7 posto birača. Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić (4,9 posto u ožujku) nešto je narastao (4,5 posto u veljači), ali i dalje bez ozbiljnih izgleda.

U drugi krug prošli bi Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović. Za sadašnju predsjednicu glasovalo bi 52,9 posto birača, dok bi bivšeg premijera zaokružilo njih 40,8 posto.

