Evo kako se New York odlučio obračunati s ogromnim gužvama, voziti auto po gradu bit će luksuz

New York planira u cilju smanjenja gužvi uvesti od siječnja naknadu od devet dolara za vožnju na Manhattanu, čiju je primjenu država ranije ove godine zaustavila na neodređeno vrijeme, izjavila je u četvrtak njujorška guvernerka Kathy Hochul. Program plaćanja naknade zbog zagušenja prometa u New Yorku Cityju, prvi takve vrste u Sjedinjenim Državama, isprva je predviđao naplatu ​​cestarine od 15 dolara tijekom dana za osobna vozila koja voze Manhattanom južno od 60. ulice počevši od 30. lipnja. London je uveo sličnu naknadu 2003. Međutim, malo prije tog datuma, Hochul je stavila taj plan na čekanje na neodređeno vrijeme, navodeći visoku inflaciju i želju da ne obeshrabri putnike i turiste.

No, New York se sada žuri s uvođenjem te naknade prije nego što novoizabrani predsjednik Donald Trump preuzme dužnost. Trump je u četvrtak rekao da se uopće ne slaže s odlukom o uvođenju te naknade. "To će New York City staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurentske gradove i države, a tvrtke će pobjeći", izjavio je.

Hochul je rekla da će nova osnovna naknada za osobna vozila iznositi devet dolara, 40 posto manje nego što je prvotno najavljeno. Rekla je da je cestarina ključna za nova ulaganja u podzemne željeznice i autobuse u New Yorku te da će podržati 15 milijardi dolara zaduživanja radi ulaganja u poboljšanje javnog prijevoza.

Kamioni i autobusi plaćat će do 21,60 dolara naknade, a za noćna putovanja bit će popusti od 75 posto. Naknada će se naplaćivati ​​jednom dnevno od vlasnika automobila bez obzira na broj vožnji, dok će taksiji plaćati 75 centi po vožnji u zoni Manhattana, a vozila Uber ili Lyft rezervirana putem aplikacije 1,50 dolara. MTA, odgovoran za sustav podzemne željeznice, autobusa i prigradske željeznice u New Yorku, koji svakodnevno koristi šest milijuna ljudi, procjenjuje da bi uvođenjem naknada zagušenje prometa moglo biti smanjeno za 17 posto, kao i da bi se poboljšala kvalitetu zraka i povećalo korištenje javnog prijevoza za 1 do 2 posto.

