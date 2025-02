Evo kako je Kolinda Grabar Kitarović komentirala Milanovićev govor, osvrnula se i na bojkot HDZ-a

INAUGURACIJA NA PANTOVČAKU

Penava pohvalio Milanovića: 'Bio je staložen i pomirljiv, izborni rezultati se slave u sportskom duhu'

Odbio je komentirati to što na Pantovčak danas nisu došli vodstvo HDZ-a i premijer Andrej Plenkovića, dodavši da to treba njih pitati. Referirajući se na nedolazak premijera Plenkovića, rekao je da je povijest njegova odnosa s Milanovićem duga, te da na to teško može utjecati netko treći.