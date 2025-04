Evo gdje je Mile Kekin otišao odmah nakon USKOK-ovog uhićenja i ispitivanja

Pjevač Mile Kekin , koji je jutros uhićen zbog sumnji na malverzacije s nekretninama nakon ispitivanja u USKOK-u pušten je na slobodu. Prema informacijama koje je prenio 24sata nakon što je bio pušten, Kekin je viđen u pizzeriji u Vlaškoj ulici u Zagrebu, gdje je s nekoliko ljudi, uključujući suprugu, mirno uživao u obroku.

Nakon što je pušten iz pritvora, Kekin je na svom Facebooku nešto ranije istaknuo kako i dalje nije siguran što je točno učinio i kako je cijeli događaj doživio. “Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme,” poručio je Kekin i dodao "Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem. Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, spremili me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Keep on rocking in a free world. Vidimo se sutra na koncertu", napisao je Kekin uz fotografiju tenisica – na jednoj nedostaje vezica. Kekin je također najavio da će njegov koncert u Beogradu, gdje je rasprodao sve karte, sigurno biti održan.

Podsjetimo, USKOK je jutros potvrdio kako se provode uhićenja i hitne dokazne radnje zbog sumnji na zlouporabu položaja i ovlasti te pranje novca. Uz Mileta Kekina, među privedenima je i bivša vršiteljica dužnosti pročelnice u Bujama, Jelena Perossa, a istraga se navodno odnosi na pogodovanja pri kupnji zemljišta u Momjanu kraj Buja, gdje Kekinova obitelj posjeduje kuću.

Tijekom dana policija je pretražila urede gradske uprave te i gradonačelnika Buja Fabrizija Vižintina, koji prema dosadašnjim informacijama nije obuhvaćen istragom. Obitelj Kekin ranije je odbacivala sve optužbe, tvrdeći da je proces kupovine bio u potpunosti zakonit.

>>> FOTO Od gastarbajterskog djeteta do punkera koji je na meti USKOK-a: Tko je Mile Kekin?