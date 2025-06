Europski tužitelj: Sve im oduzmite!

Gabrijela Žalac bila je jedna od najsjajnijih zvijezda Vlade Andreja Plenkovića. I njegova miljenica. O kojoj je govorio biranim riječima, utvrdivši da je – sjajna. Koliko "sjajna", doznalo se kada su se Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i USKOK zainteresirali za rad bivše ministrice regionalnog razvoja i EU fondova. Taj tužiteljski interes prvo je u studenom 2021. doveo do njezina uhićenja, a zatim i do četiri postupka koja su tužiteljstva pokrenula protiv nje. Malo manje od četiri godine poslije dva od ta četiri postupka su okončana jer se Gabrijela Žalac, koja je godinama nijekala krivnju za sve za što je EPPO i USKOK terete, odlučila promijeniti taktiku. I okončati dio svojih pravosudnih problema, i to tako što će priznati krivnju te se nagoditi s tužiteljstvima. U slučaju USKOK-a priznanje krivnje odnosilo se na optužbe da je od Josipe Pleslić (ex Rimac) tražila da pomogne njezinu bratu da prođe državni ispit. Zbog toga je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine. Te su optužbe puno blaže od onih u aferi Vjetroelektrane jer ju se tereti da je s Josipom Rimac omogućila da HBOR tvrtki Milenka Bašića dodijeli kredit od 130 milijuna eura, i to tako što je tražila da banka smanji tražene instrumente osiguranja kredita te da osigura pismo namjere u kojem je HBOR neistinito dobavljaču vjetroagregata naveo da će kredit C. E. M. P. biti odobren. Ta optužnica nije pravomoćna, a hoće li se i tu odlučiti na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om, još nije poznato.