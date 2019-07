Europski sud za ljudska prava odbio Kramera

Robert Kramer, koji je u jeku svoje sudske bitke za skrbništvo nad djetetom u medijima bio čest sugovornik kao primjer obespravljenih očeva, odnosno simbol borbe za ravnopravno roditeljstvo, nije uspio uvjeriti Europski sud za ljudska prava (ESLJP) da su mu u Hrvatskoj uskraćena prava.

Godinu i pet mjeseci nakon vjenčanja, Kramerova se supruga odselila stotinjak kilometara od Zagreba i zatražila razvod braka, u kojem im se rodilo dijete. Od tada Kramer vodi bitku za skrbništvo nad djetetom. ESLJP-u se požalio da je to trajalo nerazumno dugo, šest godina i četiri mjeseca. Vlada RH je na to odgovorila kako je i on tomu pridonio s brojnim podnescima, prigovorima o pristranosti i zahtjevima za izuzeće, te je gotovo na tjednoj razini sudovima slao svoja stajališta i dokaze. ESLJP je utvrdio kako nije koristio dostupna pravna sredstva jer se u RH nije žalio na duljinu postupka. Ključni prigovor odnosio se na povredu prava na obiteljski život. Sukladno preporuci Centra za socijalnu skrb, dijete je povjereno majci, dok je u odnosu na oca sud odredio susrete i druženja.

Kramer se žalio pa je u novom postupku Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež preporučila identičnu odluku. Tada je Kramer tražio izuzeće ravnateljice bolnice, sutkinje i predsjednika suda, dok je sud izdvojio stručno mišljenje jer se ispostavilo da ga je potpisala osoba koja nije bila sudski vještak.

U međuvremenu, Kramer je i dvaput zadržao dijete kod sebe protivno privremenoj mjeri. U novom mišljenju Centra za socijalnu skrb dijete je opet povjereno majci iako je utvrđeno da su oba roditelja kompetentna. Ali, ipak, dok se majka vodila najboljim interesom djeteta, otac je uporno dokazivao kako je on kompetentniji te nije uspio “odvojiti vlastite potrebe od potreba djeteta”. Kramer je predlagao da se provede psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje, ali nije predujmio troškove, a tražio je izuzeće vještaka kojeg je odredio sud. Na koncu, kako je dijete trebalo krenuti u školu, sud je odlučio bez vještačenja povjeriti dijete majci, što je potvrdio Županijski sud, dok je 2015. Ustavni sud odbio Kramerovu tužbu.

Inače, Kramer je bio i prekršajno osuđen zbog emocionalnog i psihičkog zlostavljanja jer tri mjeseca nije omogućio kontakte majke i djeteta te su tada njegovi kontakti s djetetom stavljeni pod nadzor. ESLJP je zaključio da su odluke hrvatskih sudova donesene u najboljem interesu djeteta uz poštovanje svih Kramerovih procesnih prava. To što neki njegovi dokazni prijedlozi nisu usvojeni, nije sporno, jer sud nije obvezan sve prihvatiti, a to što su odbijeni kao nevažni i usmjereni na odugovlačenje postupka, za ESLJP nije sporno. Vještačenje nije obvezno provoditi, već to ovisi od slučaja do slučaja, a to što je prihvaćeno mišljenje Centra čiji su stručnjaci imali neposredan kontakt s djetetom i oba roditelja, za ESLJP je prihvatljivo.

Sudski postupak bio je pošten, a sudska obrazloženja prikladna i dostatna, te dodjeljivanjem djeteta majci nije prekoračena sloboda procjene. I odluka o kontaktima oca i djeteta, svaki drugi vikend i dva popodneva tjedno, nije sporna. Tročlano sudsko vijeće odbacilo je Kramerov zahtjev kao neutemeljen. Ta je odluka konačna.