Europski moćni bankar snimio Plenkovića na važnom sastanku za budućnost EU

Premijer Andrej Plenković jutros je u Bruxellesu razgovarao s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom o novom višegodišnjem financijskom okviru (VFO), sedmogodišnjem proračunu Europske unije, ali i svim temama vezanim uz hrvatsko predsjedanje Vijećem EU, od priprema za novu fazu pregovora s Britancima nakon prošlotjednog Brexita do očekivanja da bi se pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom mogli uskoro otvoriti nakon što je Komisija ovoga tjedna predložila novu metodologiju.

Uoči sastanka u zgradi Europa u Bruxellesu, Plenković i njegovi suradnici snimljeni su kako se za doručkom pripremaju za sastanak kod Michela. Fotografiju je snimio i na svome Twitteru objavio Alexander Stubb, bivši finski premijer, sada potpredsjednik Europske investicijske banke, koji ih je očito slučajno zatekao u hotelu u Bruxellesu.

Good morning from Brussels. This is what EU work is all about. Saturday morning. The Croatian Presidency preparing for their bilateral with @eucopresident on #MFF. Good going @AndrejPlenkovic and @zdravkomari. pic.twitter.com/zYG5oidyDf