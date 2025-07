Stručnjak za vanjsku politiku Stephan Mayer zahtijeva da ukrajinski muškarci vojnog uzrasta (od 18 do 63 godine) u Njemačkoj više ne primaju građanske prihode. Prema BILD-u, to bi utjecalo na više od 150 000 Ukrajinaca. "Građanski dodatak za vojne muškarce Ukrajince konačno se mora ukinuti . Ako gotovo 151.000 Ukrajinaca u dobi između 18 i 63 godine prima socijalnu pomoć od nas, onda nešto nije u redu. Ova skupina ljudi nema pravo na ovu socijalnu pomoć i mora ili raditi ovdje u Njemačkoj ili služiti vojnu službu u Ukrajini", kaže Mayer. Nakon što je BILD objavio izvješće o korištenju " trika s kamionom " od strane ukrajinskih muškaraca vojno sposobnih, sada je otkriveno da je od početka rata u Njemačku iz Ukrajine došlo točno 304.144 ukrajinskih vojnika (zaključno s 14. lipnja 2025.). Gotovo polovica (49,54 posto) njih prima građanski dohodak.

S takozvanim "kamionskim trikom", mnogi Ukrajinci izbjegavaju vojnu službu u svojoj domovini koristeći lažnu vozačku dozvolu za kamion, budući da im vozačka dozvola za kamion, pod određenim okolnostima, može osigurati besplatno putovanje u inozemstvo, prema tajnom izvješću njemačkih sigurnosnih vlasti i informacijama poljskih graničara, objasnio je Bild u svojem tekstu.

Prema pisanoj izjavi Savezne agencije za zapošljavanje (BA) kao odgovor na upit BILD-a, u ožujku 2025. ( noviji podaci još nisu dostupni), "točno 150.660 muških primatelja naknade za zapošljavanje s ukrajinskim državljanstvom u dobi između 18 i 63 godine bilo je registrirano u centrima za zapošljavanje". Prosječna mjesečna isplata po primatelju naknade za zapošljavanje iznosila je 882 eura u ožujku ove godine. Prema Saveznoj agenciji za zapošljavanje, to rezultira "ukupnim pravima na isplatu" od 1,328 milijardi eura godišnje. Ta prava na isplatu uključuju "sve pasivne naknade": standardne naknade, plus troškove stanovanja, plus dodatne potrebe plus jednokratne isplate.

Na upit BILD-a, ukrajinsko veleposlanstvo nije vidjelo nikakav problem. "Bilo bi pogrešno optužiti sve ukrajinske muškarce u inozemstvu za kršenje zakona ili izbjegavanje mobilizacije. Boravak ukrajinskih muškaraca u inozemstvu nije zabranjen. Za odlazak je potrebna odgovarajuća dokumentacija", stoji u izjavi. "Značajan udio muškaraca u Njemačkoj legalno boravi i registriran je u sustavu vojne registracije", navodi se dalje u izjavi. Preporučeno je da "svi pogođeni muškarci ažuriraju svoje podatke". Mnogi su udovoljili ovom zahtjevu.