EKOLOŠKA BOMBA NA MORU

VIDEO Pogođeni ruski tanker u Mediteranu prijeti katastrofom: 'Izvan kontrole je, mogao bi eksplodirati'

Večernji.hr
18.03.2026.
u 15:18

Organizacija World Wildlife Fund stavila se u stanje maksimalne pripravnosti

U Sredozemnom moru trenutačno se odvija potencijalno opasna situacija koja bi mogla imati ozbiljne posljedice za okoliš. Oštećeni ruski tanker koji prevozi ukapljeni prirodni plin (LNG) pluta bez posade i izvan kontrole, što je izazvalo zabrinutost europskih vlasti i stručnjaka za zaštitu okoliša. Prema izvještaju BBC, brod pod nazivom Arctic Metagaz pretrpio je teška oštećenja početkom mjeseca, najvjerojatnije u napadu pomorskog drona u blizini Malte. Na jednoj strani broda nalazi se velika rupa, a tanker se sada nekontrolirano kreće prema libijskoj obali.

Talijanski dužnosnici upozoravaju na ozbiljnost situacije. Jedan visoki predstavnik talijanske vlade opisao je tanker kao “ekološku bombu” koja bi mogla eksplodirati u svakom trenutku. Brod navodno prevozi značajne količine LNG-a, kao i oko 450 tona loživog ulja i 250 tona dizela. Tanker je dio tzv. “sjenovite flote” koju Rusija koristi za transport nafte i plina mimo zapadnih sankcija. Takvi brodovi često plove s isključenim sustavima za praćenje kako bi izbjegli nadzor.

Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Ukrajina za napad, nazivajući ga terorističkim činom. Ukrajina se zasad nije službeno oglasila, ali ranije je takve tankere smatrala legitimnim vojnim ciljevima jer prihodi od energenata financiraju ruske ratne aktivnosti. U posljednje vrijeme zabilježen je porast napada dronovima na ruske tankere, kako u Crnom moru tako i u Sredozemlju, što dodatno pojačava napetosti.

Nakon eksplozija i požara, posada tankera je spašena od strane libijske obalne straže. Iako su prvotna izvješća tvrdila da je brod potonuo, on i dalje pluta, napušten i opasan. Trenutno se nalazi južno od talijanskih voda i otoka Lampeduse, a talijanske i malteške vlasti pomno prate njegovo kretanje. Procjenjuje se da je bio oko 45 nautičkih milja od talijanskog teritorija. Organizacija World Wildlife Fund stavila se u stanje maksimalne pripravnosti. Upozoravaju da bi eventualno izlijevanje goriva ili eksplozija mogli uzrokovati dugotrajno zagađenje u području iznimne ekološke vrijednosti, koje je stanište brojnih zaštićenih vrsta.

