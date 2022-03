Europa mora pomoći Ukrajincima, ali ne smije se izravno uključiti u rat jer bi to bio put u apokalipsu

Ovotjedna izjava predsjednika Zorana Milanovića prema kojoj se Hrvatska u rat u Ukrajini ne smije miješati više nego što je potrebno i više nego što je to za nju dobro i sigurno ne zrcali samo procjep u kojem se, u odnosu na rat u Ukrajini, našla Hrvatska, nego i cijela Europa, pa i Zapad u cjelini.



Milanović, naravno, nije precizno objasnio koja bi to razina miješanja u rat u Ukrajini u ovoj situaciji bila potrebna, na temelju čega bismo onda eventualno mogli odrediti i onaj višak koji bi predstavljao opasnost za Hrvatsku i koji bi dovodio u pitanje njezinu sigurnost, a to je i dilema na koju ovih dana pokušavaju odgovoriti i Europa i Zapad.