EU uvodi novi sustav na granice: Ukidaju pečate u putovnici, fotografirat će strance...

Pregovarači Vijeća EU-a i Europskog parlamenta postigli su u ponedjeljak dogovor o uredbi o postupnom uvođenju sustava ulaska/izlaska (EES)., elektroničkog sustava koji će omogućiti definitivno napuštanje udaranja pečata u putovnice. Ovaj dogovor sada trebaju formalno potvrditi obje zakonodavne institucije. Nakon toga Komisija treba donijeti posebnu odluku o početku postupnog uvođenja EES-a. Prijelazno razdoblje će trajati šest mjeseci. EES je zajednički elektronički sustav koji će bilježiti i pohranjivati informacije o datumu, vremenu i mjestu ulaska i izlaska državljana zemalja izvan EU-a koji prelaze granice EU-a, čime se definitivno napušta udaranje pečata u putovnice.

Automatski će izračunavati trajanje dopuštenog boravka tih državljana trećih zemalja i izdavati upozorenja državama članicama EU-a o isteku razdoblja dopuštenog boravka. Bilo je planirano da se EES počne primjenjivati već u studenom prošle godine, ali je odgođeno jer nisu sve zemlje bile spremne za provedbu. Stoga je Komisija predložila da se postupno krene s primjenom sustava. EES će se primjenjivat na osobe kojima je potrebna viza za kratkotrajni boravak i na one koji dolaze iz zemalja izvan EU-a izuzetih od obveze posjedovanja vize. U prva dva mjeseca države članice mogle bi primjenjivati sustav bez korištenja biometrijskih podataka, a nakon tri mjeseca EES bi se trebao primjenjivati i s biometrijskim podacima na najmanje 50 posto graničnih prijelaza.

Puna primjena sustava, to jest registracija svih prelazaka putnika, trebala bi uslijediti do kraja isteka prijelaznog perioda. Tijekom prijelaznog razdoblja, nastavilo bi se sa stavljanjem pečata u putovnice. EES će se primjenjivati na osobe kojima je potrebna viza za kratkotrajni boravak i na one koji dolaze iz zemalja izvan EU-a izuzetih od obveze posjedovanja vize. U okviru tog novog sustava službenici graničnog nadzora skenirat će otiske prstiju osoba koje prvi put prelaze granicu ili će fotografirati te osobe. Te će se informacije pohraniti u digitalnom spisu, što će omogućiti da se točno zna tko ulazi u šengenski prostor sa stranom putovnicom i tko ostaje dulje od dopuštenih 90 dana.