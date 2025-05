Britanija i EU ponovno za stolom: Povratak dijalogu, ali bez povratka natrag?

Nekada su britanski premijeri redovno putovali u Bruxelles na sastanke s EU liderima, no nakon Brexita to je prestalo. Sada nova laburistička vlada Keira Starmera želi bolje odnose s Unijom, a nadolazeći summit 19. svibnja će označiti početak novog "partnerstva", piše BBC. EU ambasador u Londonu Pedro Serrano rekao je da je riječ o vrhuncu pojačanih kontakata nakon izbora u srpnju 2024. Na summitu bi trebala biti predstavljena osnova za novi UK-EU sigurnosni pakt, a šefica vanjske politike EU Kaja Kallas istaknula je važnost suradnje u svjetlu globalnih prijetnji. Konzervativci i Reform UK su skeptični i kažu da NATO već osigurava obranu i da EU strukture nisu potrebne. Vlada, pak, tvrdi da pakt neće narušiti NATO, nego proširiti suradnju na područja poput energetike, migracija i borbe protiv kriminala.

Industrijski čelnici vide priliku u pristupu EU fondovima, kao što je program SAFE vrijedan 150 milijardi eura, koji bi mogao koristiti i britanskim proizvođačima oružja. Vlada također pregovara o takozvanom veterinarskom sporazumu s EU, koji bi olakšao uvoz hrane i pića, smanjio troškove i papirologiju. No, kritičari iz redova konzervativaca tvrde da bi time Britanija izgubila kontrolu nad pravilima. Dogovor vlade Borisa Johnsona iz vremena Brexita koji omogućuje europskim ribarima pristup britanskim vodama istječe iduće godine. Britanski pregovarači žele iskoristiti to pitanje kao sredstvo za dobivanje ustupaka od EU, no većina ulovljene ribe se izvozi u EU, što Britaniji otežava pregovore.

Pojavila se ideja o sporazumu koji bi omogućio mladima do 30 godina iz Britanije i EU da rade i žive u drugoj zemlji na ograničeno vrijeme. Vlada kaže da bi broj bio strogo ograničen i pod uvjetima viza. Laburisti tvrde da žele "učiniti Brexit funkcionalnim", bez povratka u carinsku uniju ili jedinstveno tržište. Kritičari ih optužuju za "prodaju Brexita", dok Liberalni demokrati i industrijski predstavnici traže još ambiciozniju suradnju.

