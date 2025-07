EU i Hrvatska ne smiju priznati Hamasovu Palestinu, to je poziv na nove zločine

Macron najavio je priznanje Palestine! Sad je to nagovijestio i Starmer!! Hrvatska kukavički šuti i zatvara oči pred genocidom, sve glasnije uzvikuju aktivisti!!! Mogli bismo i nastaviti s uskličnicima. Nalazimo se stvarno na prekretnici, na kojoj sve veći broj medija (kao da) zaboravlja da je Hamas taj koji je iz Gaze pokrenuo invaziju na Izrael uz nezapamćen masakr nad Židovima. No, smijemo li to stvarno zaboraviti? Ili je već postalo nemoguće obraniti neobranjivo? Dok izraelske bombe nemilosrdno uništavaju domove u Gazi, suočeni sa svakodnevnim medijskim bombardiranjima o izraelskim zločinima nad Palestincima, dok neki Netanjahua već izjednačavaju s Hitlerom, a Izrael s nacističkom Njemačkom, doista, čini se da ustati protiv tog agresivnog agitpropa mogu samo oni koji imaju poriv za – medijskim samoubojstvom.