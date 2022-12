EU dao kandidacijski status BiH istodobno kada ju je od sebe udaljio Schengenom

Sedam je godina Bosna i Hercegovina čekala na kandidacijski status, a koliko će proći do njezina punopravnog članstva u Europskoj uniji, nitko se i ne usuđuje prognozirati. Ovisit će to o donositeljima odluka u samoj BiH, ali mnogo više o samom EU i geopolitičkim kretanjima u ovome dijelu svijeta.



Unatoč toj neizvjesnosti daljnjeg EU puta, konačno dobivanje kandidacijskog statusa u BiH dočekano je s odobravanjem. Malo je strateških pitanja oko kojih postoji suglasnost svih triju naroda u BiH i njihovih političkih elita kao što je to europski put. Sva istraživanja javnog mišljenja pokazuju da Hrvati gotovo plebiscitarno, Bošnjaci u većoj, a Srbi u nešto manjoj, ali ipak natpolovičnoj većini podupiru ulazak BiH u EU. Postojalo je proteklih godina određeno razočaranje u BiH, pa i rast euroskepticizma jer je Bruxelles dodjelu kandidacijskog statusa uvjetovao nekim stvarima koje, u kompliciranoj državi kao što je BiH, nije nimalo lako riješiti.