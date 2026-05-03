Kako se uopće moglo dogoditi da Ivan Pandžić završi u programu HRT-a? Ipak je to pitanje za naivne. Kanili su ga iskoristiti kao korisnog idiota, čija bi nazočnost u “Otvorenom”, među protagonistima incestuoznog i sifilističnog režimskog salona - ovo sve je metafora, naravno! - trebala dokazati da grandiozni projekt pljačke zajednice kroz sport nije zlodjelo tog istog salona i nadređenog mu vladarskog dvora, nego inokosnih pojedinaca, gangstera koji su se ostrvili na javno dobro, i nemaju nikakve veze ni s Plenkovićevim vladarskim dvorom, ni s ovim tu salonom, u kojemu se dnevno okupljaju dvorske dame i gospoda, da zajebavaju opoziciju i formiraju javno mišljenje.