Ako se kršćanstvo mora bojati nevidljive ljevice, s njim nešto nije u redu

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Zagrebu je, na forumu Međunarodne demokratske unije, upozorio da "radikalna ljevica" napada temelje naše civilizacije: kršćanstvo, nacionalni identitet i obitelj. Izjava je bila gotovo apokaliptična. Nedostajala je samo dramatična glazba i kadar zapaljene knjižnice da se dojam civilizacijskog sloma zaokruži kako priliči političkom teatru.
Problem je u tome što radikalna ljevica danas jedva ima snage ozbiljno uznemiriti i samu sebe. Može napisati priopćenje koje će malo tko pročitati, može se posvađati oko riječi, simbola i toga tko je dovoljno čist, ali teško da može srušiti civilizaciju. Već se godinama troši na salonske bitke, moralne ispite i ideološke korekture stvarnosti u kojima nema pobjednika, samo sve više uvrijeđenih. Ako se kršćanstvo, obitelj i identitet toga moraju bojati, onda s njima nešto nije u redu.
Jandroković o civilizaciji govori s pozicije moći koja je šutjela pred korupcijom, klijentelizmom, revizijom prošlosti
