Davor Ivanković
Davor Ivanković

'Ne u mojem dvorištu', odjekuje Hrvatskom, a gdje ćemo onda graditi nuklearku?

Igor Soban/PIXSELL
03.05.2026. u 06:30

Usred Zagreba rade dvije termoelektrane na plin od 670 MW, snage kao NE Krško, pa će se možda u budućnosti naći i između dviju nuklearki, Krško (35 km) i Prevlaka (27 km)

Devedeset i jedan dan brojio sam od kada je Hajdaš-Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Ostavio sam im vremena da ostvare te tvrdnje. Ništa od toga, tenkovi još nisu na ulicama. Zaključujem da su neozbiljni. U čekanju na slične genijalne izjave primjećujem da najviše potencijala ima najnovija Hajdaš-Dončićeva, da traži uključivanje sindikata u puno upravljanje poduzećima. Blago nama, sad je "otkrio" i radničko samoupravljanje. I dok se on tako poigrava, u Hrvatskoj raste pokret koji se svodi u parolu "Ne u mojem dvorištu". Riječ o otporu lokalaca raznim industrijskim investicijama – sve, kao, može dok se to događa drugdje, a kad se dotakne njihova plota, e onda ne može. Svjedočimo tako pokretu otpora protiv megafarmi pilića u okolici Siska, otporu protiv selidbe tvornice Katran iz centra Zagreba u industrijsku zonu Jastrebarsko, a sjećamo se dugogodišnjeg protivljenja lokalaca gradnji LNG-a na Krku, gradnji vjetroparkova, novog bloka TE Plomin, golfa na Srđu, spalionica otpada, Pelješkog mosta (jer će potrovati kamenice), Rimac Campusa, plinske TE kod Sinja, zbog čega je Miro Bulj prijetio revolucijom, a upravo je krenulo naricanje nad sudbinom onih nekoliko preostalih obitelji u selima južno od Topuskog, koje će patiti zbog gradnje podatkovnog centra Pantheon, za koji američki investitori tvrde da je investicija vrijedna 50 milijardi eura. Mediji i 'eksperti' upravo se natječu tko će izvući više argumenata protiv tog projekta. Inače, u okolici Zagreba i u Zagorju već niču manji, ali ipak podatkovni centri i sve je OK.

Krško nuklearka

SK
SkvikiZg
07:23 03.05.2026.

Svi mi bi zabranili vožnju autima po našoj ulici no dajemo si za pravo da možemo svoje ljubimce vozit svukud i parkirat se tam gdje nama paše.

BO
Bono1234
07:18 03.05.2026.

IvanR, gdje su tebe ubrali?

Avatar gula2024
gula2024
08:23 03.05.2026.

U ovoj i ovakvoj državi, svi se protive svemu. Zato i jesmo na dnu sa inflacijom kojoj se svi čude ko pura dreku, samo ne vrh.

Ivan Hrstić

Je li Goran Babić bio hrvatski pjesnik? Može li biti Veliki Pjesnik onaj tko nije – Veliki Čovjek?

Obično se držim one "o pokojnicima samo ono što je bilo dobro", no kad se maše nekritičkim hvalospjevima, reagiraš ne na uljepšanu biografiju pokojnika koji se više ne može braniti, nego na motive panegiričara. Da, Pjesnik ne mora biti velik da bi bio hrvatski, niti hrvatski da bi bio velik. No može li Pjesnik biti Velik, a da pritom nije Veliki Čovjek? Eto, svašta može.

