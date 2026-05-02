Nakon betonizacije obale, slijedi li uništavanje podmorja

Izgradnja masivnog nautičkog sidrišta kojim bi se trajno devastirala, oduzela javnosti i pod nadzor privatnog koncesionara stavila jedna od najvrednijih i rijetkih preostalih netaknutih uvala na Jadranu, uvala Mirina uz poluotok Oštrica blizu Šibenika, ne pokazuje samo da su zakoni o zaštiti prostora, o kojima posljednjih godinu dana od ministra slušamo kao o najvećem iskoraku u borbi protiv devastacije, u praksi ostali tek mrtvo slovo na papiru, nego otvara i ozbiljnu sumnju da same institucije ne djeluju sukladno zakonu. Logično je zapitati se zašto. U takvoj uvali izdana je lokacijska dozvola, dok u prostornom planu postoji mogućnost izgradnje sidrišta s tridesetak betonskih blokova koja bi trajno promijenila karakter prostora i vjerojatno dovela do ekocida. Također, nadzor nad dijelom obale u zaštićenoj uvali preuzeo bi privatni investitor, čime bi to postala komercijalna nautička zona, oteta od javnosti.
Sve se ovo događa na svega deset kilometara od ureda nadležnih institucija, pa je teško zaključiti da oni nisu upoznati s vrijednošću tog prostora. I dok bi neznanje, koliko god porazno bilo, još bilo lakše prihvatiti, daleko je opasnija mogućnost da institucije svjesno zanemaruju i šute
