FOTO Erumpirao vulkan na Islandu! Izdano upozorenje, na prijenosu uživo vidi se kako izlazi lava

Vulkan na jugozapadu Islanda erumpirao je u ponedjeljak nakon nekoliko tjedana intenzivnih potresa, javlja državni meteorološki institut, prenosi Reuters. U strahu od erupcije, vlasti su prethodno evakuirale gotovo 4000 stanovnika malenog ribarskog grada Grindavika. Zatvorene su i obližnje geotermalne toplice Plava laguna.

"Upozorenje: Erupcija je počela sjeverno od Grindavika", upozorio je u ponedjeljak navečer meteorološki institut.

An eruption has started on the Reykjanes peninsula.

The eruption is located about 3 km north of Grindavik. The eruption began at 22.17 following the earthquake swarm that started around 21:00. https://t.co/9vYBBjNcX9 pic.twitter.com/sYLwWhUtlA