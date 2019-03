Erdoğan ponovno provocira: Aja Sofija možda postane džamija

Samo nekoliko mjeseci nakon što je najviši sud u Turskoj odlučio da istanbulski muzej Aja Sofija neće biti ponovo pretvoren u džamiju s obzirom na to da su radikalni islamisti radili pritisak na vlast tražeći da Aja Sofija ponovno postane džamija, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan šokirao je svjetsku javnost kazavši kako je “moguće da istanbulska ljepotica Aja Sofija prestane biti muzej u koji se naplaćuje ulaz i postane džamija u koju je ulaz slobodan”.

Grci ogorčeni

Erdoğan je tako dao na znanje kako je u Turskoj on svemoguć i on je taj čija je riječ zadnja. Erdoğan, koji je bio gost specijalnog predizbornog programa televizije TRGT Haber i Beyaz, gdje je govorio o predizbornim temama, aktualnoj situaciji u Turskoj te o događanjima u svijetu, na upit hoće li turski državljani moći besplatno posjećivati Aju Sofiju, energično je odgovorio da to uopće nije loš prijedlog.

– Vrlo je to moguće. Čak možemo i promijeniti da to više ne bude muzej, već da bude džamija. Turisti dolaze i besplatno posjećuju Siltanahmet, Suleymaniju, Fatihovu džamiju, tako bi mogli posjećivati i Aja Sofiju. Izgubila bi status muzeja, koji je svakako naknadno dodijeljen. Odmah je pokraj Plava džamija, a turisti svih vjera mogu je posjećivati besplatno. Trebali bi to moći i u Aja Sofiji – poručio je Erdoğan izazvavši lavinu reakcija diljem svijeta, prije svega u Grčkoj, koja Aju Sofiju smatra stratištem grčkog naroda, budući da je prošli put kad je pretvorena u džamiju (u 15. stoljeću) bila poprište masovnog zločina nad neislamskim stanovništvom.

Aja Sofija ili Sveta Sofija, sagrađena još u doba cara Justinijana u Carigradu, bila je jedno od najvećih graditeljskih dostignuća u to vrijeme. Gotovo 1600 godina stara građevina bila je krunidbena crkva bizantskih careva i model prema kojemu su poslije građene brojne pravoslavne crkve, a nakon otomanske okupacije Istanbula dograđena su joj četiri minareta te je prenamijenjena u džamiju.

Recep Tayyip Erdoğan nalazi se u predizbornoj kampanji za lokalne izbore

Otac moderne turske države Mustafa Kemal Atatürk, koji je bio sekularist i htio smanjiti utjecaj vjere na politiku, pretvorio je 1935. Aja Sofiju u muzej, a 1985. uvrštena je na popis svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, kao simbol besmisla rata među ljudima različitih vjera. Aja Sofija je danas postala jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija, muzej koji godišnje posjeti desetak milijuna turista iz cijelog svijeta.

Erdoğan, koji pod svaku cijenu želi postati lider muslimanskog svijeta, a njegovo opredjeljenje za Muslimansko bratstvo u tome ga sprečava, jer se ne može biti lider islamskog svijeta, a istovremeno biti pripadnik jedne ideologije, svaki događaj ili tragediju u svijetu koja pogodi muslimane koristi za svoju promidžbu. Tako je sada iskoristio i teroristički napad, koji se 15. ožujka dogodio na Novom Zelandu i u kojem je u dvije džamije ubijeno 50 muslimana.

Erdoğan na svojoj predizbornoj kampanji čak pokazuje i snimke tog gnjusnog terorističkog čina. Tako je tijekom najave da bi muzej Aja Sofiju mogao pretvoriti u džamiju iskoristio priliku te kazao kako “teroristički napad na džamije na Novom Zelandu nije bio čin pojedinca, već organizirani akt terorizma”.

Dvostruki kriteriji

O Erdoğanovu licemjerstvu dosta govori i to što s jedne strane ruši Siriju, financira i naoružava neke džihadističke skupine, s druge strane napada američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove najave priznavanja izraelskog suvereniteta nad Golanskom visoravni ističući kako o statusu te regije postoje jasne odluke Ujedinjenih nacija i kako izraelske tvrdnje nemaju nikakvo uporište.

