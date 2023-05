EPPO lani optužnicu podigao protiv 10 osoba. Petero se već nagodilo, ostali Barišić, Grgić i Petek

Kada je u svibnju 2022. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) podigao optužnicu u kraku afere Janaf, na optuženičkoj klupi bilo je 10 osoba. Među njima i dva politička kapitalca - Dražen Barišić (HDZ) i Vinko Grgić (bivši SDP). No godinu dana kasnije, na optuženičkoj klupi ostalo je samo petero optuženika, jer se preostala polovica odlučila na priznanje krivnje i nagodbu s EPPO-om.

Među onima koji se na nagodbu nisu odlučili su Barišić i Grgić te Krešo Petek, Siniša Klobučar i Ljubomir Perušić. Njihove obrane su na zadnjoj sjednici optužnog vijeća u rujnu lani tražile da se iz spisa kao nezakoniti izdvoje neki dokazi, no optužno vijeće im je zahtjev odbilo. Slijedile su žalbe obrana Visokom kaznenom sudu (VKS), a nakon što je VKS o tim žalbama odlučio, danas se ponovo treba raspravljati o pravomoćnosti optužnice. Ako se netko od preostale petorice optuženika nije odlučio na priznanje krivnje, optužnica bi mogla biti i potvrđena.

Ranije su krivnju priznali Zvonko Maras, Tomislav Jelisavac, Katarina Gašparac, Mirjana prodan i Iva Grdić. Svi su uglavnom, temeljem nagodbi s EPPO-om osuđeni na rad za opće dobro i sporedne novčane kazne. Što se tiče Grgića i Barišića, oni su vrijeme pokretanja istrage u rujnu 2020. bili gradonačelnici i saborski zastupnici. Grgić je bio SDP-ov gradonačelnik i saborski zastupnik, a Barišić, je iste funkcije obnašao ispred HDZ-a jer je bio gradonačelnik Velike Gorice. Da bi uopće protiv njih, tada u sklopu afere Janaf, mogao biti pokrenut kazneni progon, prvo im je morao biti skinut imunitet. U međuvremenu, Grgić je istupio iz SDP-a, te je sada nezavisni zastupnik u Saboru, a kao nezavisni išao je i na zadnje lokalne izbore i premoćno pobijedio u prvom krugu, sumnjama u korupciju usprkos. Barišić je pak i dalje u HDZ-u, no više nije gradonačelnik Velike Gorice, a nedavno se vratio i u Sabor, aktiviravši ponovo saborski mandat koji je nakon uhićenja stavio u mirovanje.

Njih dvojicu i Peteka, EPPO tereti se za djela aktivne i pasivne korupcije i zlouporabe položaja između 2018. i 2021. Riječ je o četiri slučaja koja su povezana s s građevinskim projektima ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura, a šteta za proračun Europske unije u velikoj je mjeri spriječena zahvaljujući učinkovitosti istražitelja. Grgić se tereti da je kao gradonačelnik Nove Gradiške, od Kreše Peteka u dva navrata dogovorio i primio mito od 15.000 eura. Za uzvrat je obećao da će Petekove tvrtke dobio poslove na izgradnji reciklažnog dvorišta i izgradnji solarne elektrane. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 900.000 eura. Od tog iznosa 562.000 eura bilo je financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, a vrijednost drugog projekta bila je 700.000 eura, od čega je 85% bilo financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta je nakon manipulacije postupkom javne nabave dodijeljen Petekovim tvrtkama, a on se tereti da je Grgiću platio dogovoren iznos mita. Takvim postupcima Kohezijski find EU oštećen je 53.000 eura, a Grad Nova Gradiška za 32.500 eura. Što se tiče solarne elektrane, odluka da Petekove tvrtke dobiju taj posao nije realizirana, jer su svi uključeni u priču uhićeni.

Petek je optužen i u dijelu koji se odnosi na Barišića, a u tom djelu radilo se o projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nadzorno upravljačkog sustava, te projektu obnove sustava javne rasvjete. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 14 milijuna eura, od čega je 67,34 bilo financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok je vrijednost drugog projekta bila sedam milijuna eura, a projekt je bio sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. U svojoj obrani Barišić je opisao što je sve radio kako bi tvrtke Kreše Peteka dobile te poslove.

- Činjenice koje su mi stavljene na teret nisu sporne. Doista sam poduzeo radnje koje mi se stavljaju na teret kako bi se Elektrocentru Petek osigurao privilegirani položaj u procesu javne nabave. Naložio sam direktoru VG Vodoopskrbe Tomislavu Jelisavcu da manipulira dokumentacijom u skladu s Petekovim interesima te da Peteka informira o svemu što poduzimaju Petekovi konkurenti. Bio sam upoznat sa svim radnjama koje je Jelisavec poduzeo. Isto tako osobno sam odlučio da se poništi javna nabava oko obnove sustava javne rasvjete u Velikoj Gorici - kazao je Barišić tijekom istrage. Dok je on tijekom istrage priznao krivnju, Grgić ju je nijekao. No Grgić, Barišić i Petek su jedno vrijeme bili tajno praćeni i prisluškivani. Tajna pratnja, među ostalim, snimila je Peteka i Grgića kako se za vrijeme lockdowna sastaju po parkinzima, jer se Grgić brinuo da ih netko ne vidi i snimi. Po EPPO-u, tom prigodom mu je Petek dao mito, no on i Petek tvrde da su se taj put našli zbog - viličara.

- Peteka sam upoznao 15 dana nakon potpisivanja ugovora o reciklažnom dvorištu. Vidjeli smo se u jednom u restoranu, na parkiralištu i na naplatnim kućicama. Našli smo se kako bi popričali o problemu koji je nastao zbog viličara koji je njegova tvrtka namjeravala isporučiti gradu. Po parkingu i na naplatnim kućicama smo se nalazili zbog epidemije COVIDA jer ja o svemu tome nisam s Petekom htio pričati preko telefona - branio se Grgić. Zanimljivo je da je viličar kao razlog sastanka u svojoj obrani naveo i Petek, iako u tajno snimljenim razgovorima spominje iznose novca koje Gradiška, što je njegova šifra za Grgića, navodno traži. Petek negira da je dao mito, a Grgić da ga je primio, no EPPO smatra da se to ne poklapa s drugim dokazima, poput obrane Zvonka Marasa koji je priznao djelo, ali i snimkama tajno snimljenih razgovora. Petek je optužen i u kraku afere Janaf u kojem je optužnicu podigao USKOK, a o pravomoćnosti te optužnice se treba odlučivati do konca svibnja. Tamo mu je suoptuženik Dragan Kovačević, a protiv obojice USKOK je nedavno proširio istragu zbog mita, a u tom dijelu, kao mito se spominju i odijela.

>> VIDEO Dražen Barišić i Vinko Grgić dovedeni pred suca istrage zbog afere Janaf