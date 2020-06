Epidemiolog Kaić: 'Čudi me da je pao broj testiranja, možda smo već ušli u drugi val'

Epidemiolog Bernard Kaić upozorio je kako su se građani Hrvatske previše opustili i kako se vrlo mali broj građana pridržava propisanih mjera.

- Ne možemo ovako rano reći radi li se o drugom valu koronavirusa jer bi se drugi val mogao okarakterizirati dugotrajnim porastom broja oboljelih od barem troje dnevno. Možda je ovo slučajan porast u par dana, možda se vrati na staro. To ćemo tek vidjeti, rekao je epidemiolog Bernard Kaić.

- Čini se da smo se kao društvo previše opustili, ne pridržavamo se dobro mjera - upozorio je Kaić i dodao kako su autobusi puni, ali nitko ne nosi maske te se ne pridržava mjera socijalnog distanciranja.

- Uvijek možemo imati unose izvana i pojedinačne slučajeve koji donose turisti ili naši ljudi koji rade u inozemstvu. Trenutno prvo trebamo provoditi mjere koje postoje, a ako se pokaže da to nije dovoljno, s vremenom će se pojačati mjere, rekao je.

Naglasio je i da ako dođe do drugog vala zaraze koronavirusom, zatvaranje granica nije prva mjera.

- Treba zabraniti velika okupljanja poput svadba, koncerata te zabraniti rad noćnih klubova. Što se granica tiče, bilo bi dovoljno da se ljudi koji prelaze granicu pridržavaju uputa, istaknuo je.

Što se tiče testiranja, Kaić je rekao kako bi se trebao povećati broj testiranja, pišu 24sata.

- U jeku epidemije imali smo 1500 do 2000 testiranja dnevno, a sad od 150 do 300, što je malo. Važno je da pokušamo otkriti svaki pojedinačni slučaj na vrijeme, što se može jedino testiranjem. Čudi me da je pao broj testiranja - rekao je.

- Serološko testiranje je pri kraju, nedostaju nam uzorci iz Slavonije. Ovi koji testirani, od oko tisuću uzoraka, inicijalno reaktivnih imamo oko 25-30, ali to se treba potvrditi da se vidi jesu li stvarno ili lažno pozitivni. Izgleda da je manje od dva posto stanovništva bilo u kontaktu s koronavirusom - izjavio je Kaić te dodao kako je taj postotak premaleni da dođe do razvoja kolektivnog imuniteta.