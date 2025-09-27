Elon Musk se spominje u novim Epsteinovim dokumentima: Demantira boravak na otoku

Američki demokrati u Kongresu objavili su nove materijale povezane s pokojnim financijašem i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, u kojima se spominju milijarder Elon Musk i britanski princ Andrew, prenosi BBC. Dokumenti koje je Epsteinova ostavština dostavila američkom Odboru za nadzor Zastupničkog doma sadrže različite zapise - od telefonskih poruka i kopija letačkih dnevnika do manifesta letova, financijskih evidencija i Epsteinova rasporeda.

U jednom od zapisa od 6. prosinca 2014. stoji napomena: "Podsjetnik: Elon Musk na otoku 6. prosinca (je li ovo još uvijek aktualno?)". Musk je ranije poricao da je ikada boravio na Epsteinovu privatnom otoku, premda je priznao da je dobio poziv.

Što se tiče princa Andrewa, manifest leta od 12. svibnja 2000. pokazuje da je s Epsteinom i njegovom bliskom suradnicom Ghislaine Maxwell putovao iz Teterbora u New Jerseyju u West Palm Beach na Floridi. Maxwell je 2021. osuđena zbog pomaganja Epsteinu u trgovini maloljetnim djevojkama. Prema službenim objavama Buckinghamske palače, Andrew je tih dana bio na događanjima u New Yorku, a u Britaniju se vratio 15. svibnja. Sam princ više puta je negirao bilo kakvo nedolično ponašanje.

Dokumenti spominju i planirani ručak s poduzetnikom Peterom Thielom u studenom 2017., kao i doručak sa Steveom Bannonom, bivšim Trumpovim savjetnikom, u veljači 2019. U zapisima se navodi i mogući sastanak s osnivačem Microsofta Billom Gatesom u prosincu 2014. Gates je kasnije za BBC izjavio da je njegovo druženje s Epsteinom bila "pogreška". U materijalima nema naznaka da su osobe koje se spominju bile upoznate s Epsteinovim kriminalnim aktivnostima.

Epstein je u kolovozu 2019. pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u New Yorku, gdje je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Već 2008. sklopio je nagodbu s tužiteljstvom nakon prijava da je zlostavljao 14-godišnju djevojčicu u svojoj kući na Floridi, no ponovno je uhićen u ljeto 2019.

Glasnogovornica demokrata u Odboru, Sara Guerrero, naglasila je: "Svima mora biti jasno da je Jeffrey Epstein bio prijatelj s nekima od najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svijetu. Svaki novi dokument donosi nove informacije dok pokušavamo donijeti pravdu preživjelima i žrtvama". Republikanci su, s druge strane, optužili demokrate da koriste slučaj za političke obračune te su najavili skoro objavljivanje cijelog seta dokumenata.