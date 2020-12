Električni automobili su budućnost prijevoza, no ona u Hrvatsku ipak neće doći tako brzo zbog loše infrastrukture

Zubak grupa je jedan od najstarijih i najznačajnijih igrača hrvatskog tržišta prodaje i održavanja automobila već 30-ak godina. Tvrtku je osnovao i 42 godine vodio Pavo Zubak koji se ovih dana povukao s čelnog mjesta kompanije koje je prepustio svom sinu Ivanu. Što će ta transformacija značiti za tvrtku, njezino poslovanje te strateško usmjerenje, govori Ivan Zubak, novi predsjednik uprave Zubak grupe.

Početkom prosinca zasjeli ste na mjesto predsjednika uprave obiteljske tvrtke Zubak grupe. Kakvi su prvi dojmovi?

Dojmovi su sjajni prvenstveno zbog ljudi kojima sam okružen, bilo da je riječ o kolegama iz tvrtke, poslovnim partnerima ili u konačnici članovima obitelji. Mi smo inače poslovanje organizirali na takav način i prije, a u prosincu je to samo formalizirano. Isključimo li okolnosti COVID-a, rekao bih početak za poželjeti, ali znate kako kažu: „Mirno more nikad nije stvorilo dobrog mornara“. A ni kapetana, dodao bih.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 12.02.2020., Zagreb - Otvaranje treceg Prstenovog poslovnog foruma Zagreb 2020. "Obrazovanje i poduzetnistvo: izazovi hrvatske buducnosti" u hotelu Sheraton. Andrej Plenkovic, Pavo Zubak. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Vaš je otac osnovao i 42 godine vodio tvrtku i u javnosti se stekao dojam da su Pavo Zubak i Zubak grupa sinonim. Je li njegovim povlačenjem u Nadzorni odbor to i dalje ista tvrtka?

Da su bili i da će i dalje biti sinonimi potpuno je shvatljivo, ali Zubak grupa nikada nije bila jedna osoba, pa makar se ta osoba zvala Pavo Zubak. Tvrtku čine svi njezini zaposlenici, partneri i kupci, ali ono što je čini posebnom je njezina korporativna kultura temeljena na našim vrijednostima. Kada je riječ o obiteljskim tvrtkama, najčešće su vrijednosti koje su temelj te obitelji ujedno i vrijednosti tvrtke. Pošteni i iskreni međuljudski odnosi, kolegijalnost, predanost, ambicioznost, otvorenost, lojalnost i međusobno uvažavanje – to je ono što sam odrastajući naučio od svoje obitelji, što sam dosad promovirao i što ću i dalje nastaviti snažno promovirati unutar tvrtke. U konačnici, moj je otac i dalje tu i njegovo je iskustvo ogromna prednost te bih bio loš primjer lidera kada ne bih, dok god se on stavlja na raspolaganje tvrtki, slušao njegovo mišljenje o važnim temama kao što to radim i s ostalim suradnicima prije donošenja odluka. Moj je zadatak da s kolegama iz uprave donosim najvažnije odluke, a one se donose temeljem točnih i pravodobnih informacija te savjetovanja sa svima koji mogu biti od pomoći. Zato je jedini odgovor na vaše pitanje: da, to je i dalje ista tvrtka.

Godinama ste bili u menadžmentu tvrtke. Kako iz osobnog kuta cijenite razlike između pozicije srednjeg i višeg menadžmenta, gdje ste bili, i prvog čovjeka Grupe?

Mislim da je za razumijevanje odgovora na ovo pitanje ključno gdje sam bio prije menadžmenta. Radio sam 11 godina različite poslove prije nego što sam preuzeo prvu menadžersku funkciju, još od osnovne škole preko ljetnih praznika pa sve do paralelnog rada uz studiranje. Počeo sam od praonice vozila i nastavio dalje u servisu, skladištu, servisnom prijemu, prodaji, marketingu i računovodstvu i tek nakon toga zaslužio prvu menadžersku poziciju kao voditelj odjela istraživanja i razvoja, tada četveročlanog tima, iz kojeg su kasnije proizišli mnogi naši novi projekti. Znam iz prve ruke što znači stajati cijeli dan ispod vozila na dizalici u radionici ili gledati u ekran računala i knjižiti ulazne i izlazne fakture, stoga cijenim u jednakoj mjeri sve pozicije unutar hijerarhije.

Zubak grupa je prije koju godinu ušla u proces restrukturiranja. Što se time željelo postići i gdje ste danas?

Željeli smo time povećati fokus na one dijelove poslovanja koji imaju najviše razvojnih prilika te prilagoditi upravljanje tvrtkom smjeru razvoja koji smo si zacrtali. To znači prilagodbu koja će omogućiti preduvjete za digitalnu transformaciju s jedne strane te snažno širenje poslovanja u inozemstvu s druge. Trenutačno smo sa svojim uslugama prisutni u devet zemalja, uključujući Italiju i Austriju, ali za daljnji snažniji iskorak potrebno je složiti organizaciju koja to može kvalitetno iznijeti. Danas smo na samom kraju tog restrukturiranja i kako to obično biva, vjerojatno ćemo uskoro biti na početku nekog novog. Uvijek pokušavamo biti korak ispred tržišta i konkurencije, a da bismo to uspjeli, moramo se konstantno mijenjati. Zasad nam ide dobro te se nadam da ćemo tako i nastaviti.

Koliko se okruženje u kojem poslujete, prvenstveno autobiznis, promijenilo posljednjih godina te kako očekujete da će se razvijati (pad prodaje, e-automobili i sl)?

Kad govorimo o automobilskom biznisu moramo znati dobro tumačiti izvještaje koje gledamo. Možda na ukupnoj razini Hrvatske postoji pad prodaje novih vozila u odnosu na prošlu godinu, ali gdje je nastao taj pad – nastao je prvenstveno zbog toga što su rent a car kuće kupile manje automobila, a to nije realan pokazatelj tržišta ili kupovne moći jer ionako većina tih automobila nakon sezone završi na nekim drugim tržištima izvan Hrvatske. Pa onda maknite još klasični reeksport i ostanete na realnom tržištu koje čine fizičke i pravne osobe (bez rent a cara). Gledamo li te brojke, tržište ne pada. Dapače, govorimo li o prodaji rabljenih vozila, tržište raste. Stoga u tome morate biti vrlo oprezni. Globalno, što se tiče električnih automobila, oni su neosporno budućnost prijevoza. U Norveškoj npr. nisu budućnost već sadašnjost. Tamo je u listopadu ove godine udio električnih vozila i hibrida u ukupnoj prodaji novih vozila prešao 79 posto i raste iz mjeseca u mjesec. Pitanje je dana kada će prijeći 90 posto. A nije riječ o malom tržištu nego o tržištu na kojem se godišnje proda nešto manje od 100 tisuća novih vozila. U Hrvatskoj, s druge strane, udjel tih vozila mjerimo u promilima. I na svjetskoj su razini te brojke i dalje iznimno niske i mislim da su još uvijek ispod tri posto, ali brzo rastu. Za rast u Hrvatskoj, kao i na većini drugih tržišta, morat će se riješiti puno stvari prije nego što se priča počne ubrzavati. Glavni problemi su i dalje relativno mali doseg električnih vozila, s druge strane relativno visoka cijena te na kraju nedostatak infrastrukture za punjenje. Veliko je pitanje za Hrvatsku gdje ćemo mi uopće nabaviti tu količinu struje koja bi bila potrebna počne li se znatnije povećavati udio električnih vozila? No nekako i ne vidim da ćemo se s tim problemom u Hrvatskoj susresti u neko skorije vrijeme.

Koja je u tome pozicija Zubak grupe?

Najveća promjena na tržištu, koja se ne tiče samo automobilskog biznisa, već svih biznisa kojima se bavimo, je „online shift“ odnosno digitalna transformacija te poslovni modeli i prilike koje ona donosi sa sobom. Mislim da je u tome pozicija Zubak grupe izvrsna jer smo počeli s aktivnostima na vrijeme. Taj pomak u “mindsetu” potrošača je koronakriza znatno ubrzala jer su mnogi bili prisiljeni prvi put koristiti neke usluge online, s obzirom na to da u datom trenutku nije bilo alternative, i na taj su se način riješili straha što je dugoročno vrlo dobro. Ali taj je pomak, naravno, prvenstveno povezan s novim generacijama potrošača. Generacija Y, popularni milenijalci, već su tu kao kupci dulje vrijeme. Generacija Z, od kojih su mnogi već i danas ozbiljni potrošači, u najmanju ruku u snažnoj mjeri utječe na najvažnije odluke onih koji kupuju (roditelji najčešće), a pričamo realno o djeci danas staroj 10-15 godina. Danas one rođene nakon 2010. nazivaju alfa generacijom. To su djeca koja odrastaju okružena tehnologijom i za koju će vrijediti neka druga pravila koja tek treba napisati. Mi želimo biti među tim „piscima“. Te generacije su one prema kojima krojimo nove usluge. Neostar digitalna platforma se intenzivno pripremala posljednjih nekoliko godina te je trenutačno u tihoj fazi rada, a spremna je za svoj veliki iskorak na tržištu u siječnju 2021. S druge strane, već smo daleko otišli s pripremom novih digitalnih poslovnih modela povezanih s ORYX asistencijom, koji će omogućiti potpuno drukčije iskustvo korištenja asistencijskih usluga, nebitno radi li se o medicinskoj asistenciji, pomoći u kući ili na cesti. Bit će to višenamjenska platforma koja će omogućiti lakši dolazak do nekih usluga, ali i puno bolje korisničko iskustvo.

Zakoračili ste i u turistički sektor. Kakvi su vam planovi i što u tome očekujete?

Mi smo u turističkom sektoru već godinama, još od 1997. kad smo kupili i obnovili hotel Kristal u Umagu te ga u konačnici prodali 2004. U međuvremenu je 2000. sagrađen i poslovno-turistički objekt Veladrion u Žrnovnici pokraj Senja, a 2019. sagrađen je i počeo s radom Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa u Opatiji, vjerojatno najluksuzniji mali hotel u Hrvatskoj gdje je za gradnju ukupno 19 smještajnih jedinica u dva objekta uloženo 100 milijuna kuna. Plan nam je dokazati da je budućnost hrvatskog turizma upravo u toj niši koja se i u ovoj COVID godini pokazala najotpornijom. Iako je hotel ove godine radio gotovo tri mjeseca manje nego prošle, ostvarili smo i veće ukupne prihode, više noćenja i višu prosječnu cijenu nego lani. Mislim da to puno govori.

Kako se Zubak grupa snalazi u koronakrizi?

Mislim da smo sve odluke donijeli na vrijeme i spriječili bilo kakvu nepotrebnu paniku. U dijelu travnja i svibnja nam je za vrijeme zatvaranja bio zabranjen rad za većinu djelatnosti i, naravno, osjetio se pad, ali u mjesecima nakon toga mislim da smo izvukli maksimum. Najviše pogođen dio biznisa u toku cijele godine bio je svakako rent a car koji ovisi u velikoj mjeri o aviogostima, a njih jednostavno ove godine nije bilo. Puno govori i to da smo prema istraživanju portala Mojposao.hr, provedenom u studenome ove godine, ocijenjeni kao četvrti najbolji poslodavac u kategoriji velikih tvrtki u Hrvatskoj, s većom stopom angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika nego što je to bilo godinu prije. Za sustav koji ima 600 zaposlenih u ovim okolnostima rekao bih da je to veliki uspjeh.

Kako generalno vidite situaciju vaše branše u koronakrizi te modele izvlačenja iz nje?

Situacija je izazovna, ali za razliku od prethodnih kriza, iako je ova specifična po tome što se događa istodobno u cijelom svijetu, u ovoj se vrlo precizno zna uzrok, ali i srećom rješenje. Trebamo efikasna cjepiva, trebamo odgovorno ponašanje pojedinaca i trebamo strpljenje i optimizam. Situacija će se nedvojbeno riješiti i možda se nakon toga stvari neće nikada vratiti potpuno na staro, ali tko kaže da je to loše? Ja mislim da nam vrlo lako nakon svega ovoga može biti i bolje nego prije.

Kako procjenjujete aktualnu gospodarsku situaciju i poteze Vlade za funkcioniranje gospodarstva u krizi i za oporavak?

Mislim da Vlada radi najbolje moguće u ovim okolnostima. Budimo pošteni i priznajmo da se nitko od nas nije nikada susreo s ovako specifičnom situacijom. I puno iskusnije vlade u možda i uređenijim zemljama od Hrvatske susreću se s istim izazovima. Nije moguće zadovoljiti sve jer toliko novca nitko nema. Uvijek će biti nezadovoljnih. Naravno, žao mi je poduzetnika koji su se našli u vrlo nezahvalnim pozicijama. Nisu to samo ugostitelji. Ima ih još pogođenih, možda i više, koji uopće nisu radili ove godine, ali neki su glasniji i eksponiraniji od drugih pa dolaze u prvi plan. Država je pomogla puno, to nije sporno. Poduzetnici će uvijek reći da je mogla i više, ali moramo biti realni i svjesni situacije. No sigurno postoji prostora za ukidanje određenih parafiskalnih nameta, te za provođenje strukturnih reformi. Oko donošenja takvih odluka, pogotovo u ovim okolnostima, mislim da bi Vlada morala biti ipak malo brža. Vjerujem da bi to bez sumnje bila win-win situacija.