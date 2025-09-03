Naši Portali
PREDLOŽIO SASTANAK U MOSKVI

Putinu stigao odgovor iz Kijeva: 'Putin se i dalje petlja sa svima dajući svjesno neprihvatljive prijedloge'

Reuters
Autor
Lorena Posavec
03.09.2025.
u 23:44

Na pitanje hoće li rat u Ukrajini uskoro završiti, Putin je odgovorio da vidi "svjetlo na kraju tunela"

Vojna parada u Pekingu, kojoj su prisustvovali mnogi svjetski lideri uključujući i ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una, izazvala je nemir na međunarodnoj političkoj sceni, a ponajviše zbog izjava o ratu u Ukrajini. Putin je izjavio da bi bio spreman sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali samo pod uvjetom da je susret temeljito pripremljen. Također je istaknuo da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu jasno dao do znanja da je voljan održati sastanak u Moskvi.

Na pitanje hoće li rat u Ukrajini uskoro završiti, Putin je odgovorio da vidi "svjetlo na kraju tunela". "Vjerujem da je, ako postoji zdrav razum, moguće dogovoriti prihvatljivu opciju ili prihvatljiv način okončanja ovog sukoba. Mislim da postoji svjetlo na kraju tunela. Vidjet ćemo. Inače ćemo biti prisiljeni riješiti sve svoje ciljeve vojnim sredstvima", poručio je Putin. Na sve je sada stigao i odgovor i reakcija iz Kijeva. 

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha ocijenio je Putinov prijedlog "neprihvatljivim". Istaknuo je da je najmanje sedam zemalja spremno biti domaćini summita Ukrajine i Rusije, među kojima su Austrija, Vatikan, Švicarska, Turska i tri zaljevske države. "Ovo su ozbiljni prijedlozi i predsjednik Zelenski je spreman za takav sastanak u bilo kojem trenutku. Ipak, Putin se i dalje petlja sa svima dajući svjesno neprihvatljive prijedloge. Samo povećani pritisak može prisiliti Rusiju da konačno ozbiljno shvati mirovni proces", poručio je na X-u.

