Eksplozija na benzinskoj crpki u Irskoj: Više ljudi ozlijeđeno, srušen krov stambene zgrade

Više ljudi je ozlijeđeno i prebačeno u bolnicu nakon eksplozije u petak na benzinskoj crpki u Donegalu u Irskoj, rekli su dužnosnici.

Eksplozija se dogodila na benzinskoj crpki Applegreena na periferiji sela Creeslough, koje je udaljeno oko 25 kilometara od grada Letterkenyja.

Fotografije s mjesta događaja pokazuju veliku rupu i srušeni krov stambene zgrade pored benzinske crpke s krhotinama razbacanim uokolo gdje su bili parkirani brojni automobili.

https://t.co/kqmkpZxqHd

'Serious injuries' as major incident declared after explosion at service station in Ireland pic.twitter.com/UKwnXe4uNa