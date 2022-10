U tvornici oružja u Bugarskoj došlo do eksplozije: Muškarac poginuo, dvije žene vode se kao nestale

Jedan muškarac je poginuo, a dvije se žene vode kao nestale nakon što je eksplozija uništila radionicu za pirotehniku ​​koja pripada najvećem bugarskom proizvođaču oružja Arsenalu.

Lokalni zdravstveni dužnosnici u gradu Kazanlaku u središnjoj Bugarskoj, gdje se dogodila eksplozija, potvrdili su smrt muškarca i rekli da je jedna žena u kritičnom stanju u bolnici, navodi Reuters.

A suspicious explosion occurred at Arsenal, an arms factory based in Bulgaria, which produces Soviet ammunition for the Ukrainian Army.



Three people were killed and three others injured in the explosion.