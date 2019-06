Eksplodirala rafinerija plina u Philadelphiji. 'Bilo je strašno, prestrašio sam se i otišao'

Nakon što je prvotno izbio požar u rafineriji u južnoj Philadelphiji naknadno je došlo do snažnih eksplozija koje su odjeknule gradom.

Požar je izbio u rafineriji Philadelphia Energy Solutions u južnom dijelu grada, a iznad nje se dizao gusti dim.

Vlasti nisu proglasile evakuaciju, ali je ured za upravljanje kriznim situacijama izdao naredbu za odlazak u sklonište za stanovnike i zaposlenike koji se nalaze istočno od požara.

- Mislio sam da je meteor ili nešto slično - rekao je čovjek koji živi u blizini rafinerije.

Landed at 5 a.m. and immediately greeted by an oil refinery fire. My Uber driver is yelling and swearing. Welcome to #Philadelphia! pic.twitter.com/pt3EhsLpbd

Kuće sve do South Jerseyja protresene su u seriji eksplozija koje je uzrokovao požar, koji je počeo nešto nakon 4 sata po lokalnom vremenu.

- Vidio sam kako je cijelo nebo postalo žuto. Došao sam na drugu stranu ulice i čuo snažnu eksploziju. Nekoliko njih. Bilo je strašno, prestrašio sam se i otišao - rekao je jedan od očevidaca.

- Izgledalo je kao da sunce izlazi prerano, masivna žuta kugla koja je osvijetlila nebo - dodao je drugi.

PHILADELPHIA REFINERY FIRE: Video of the explosion at a Southwest Philadelphia refinery captured by a 6abc Action News traffic camera. https://t.co/Gy3VRZZyyF pic.twitter.com/mbuyg6Lcw0 — Action News on 6abc (@6abc) June 21, 2019

Neki stanovnici Philadelphije rekli su da su im od eksplozija padale slike sa zidova.

Požar se nije proširio dalje od rafinerije, kazali su vatrogasci oko 6 ujutro po lokalnom vremenu.

Vlasti zasad nisu kazale ima li među radnicima ozlijeđenih. Ovo je druga eksplozija u rafineriji u mjesec dana.



🎥:@1nicetownbean pic.twitter.com/SV2TmYKlzf

— FOX 29 (@FOX29philly) June 21, 2019