Novinar razotkrio čudnu logiku u Trumpovim carinama: 'Upravo sam shvatio kako su došli do njih, to je besmisleno'

U najnovijem razvoju događaja oko kontroverznih carinskih mjera Trumpove administracije, novinar i ekonomski analitičar James Surowiecki opisao je kako su izračunate takozvane "recipročne" carine koje su uvedene 2. travnja 2025. godine. Umjesto da se temelje na stvarnim carinskim stopama i netarifnim barijerama stranih zemalja, kako je administracija tvrdila, ove carine su zapravo izračunate na temelju trgovinskog deficita SAD-a s pojedinim zemljama, što je izazvalo oštre kritike i nevjericu među stručnjacima.

Surowiecki je u svojoj objavi na platformi X objasnio da je Trumpova administracija uzela trgovinski deficit SAD-a s određenom zemljom i podijelila ga s ukupnim izvozom te zemlje u SAD. Na primjer, u slučaju Indonezije, SAD ima trgovinski deficit od 17,9 milijardi dolara, dok indonezijski izvoz u SAD iznosi 28 milijardi dolara. Kada se 17,9 podijeli s 28, dobiva se 64%, što je Trumpova administracija proglasila "carinskom stopom" koju Indonezija navodno naplaćuje SAD-u. Surowiecki ovu metodu naziva "izvanrednom besmislom", ističući da nema nikakve veze s stvarnim carinskim stopama koje Indonezija primjenjuje.

Just figured out where these fake tariff rates come from. They didn't actually calculate tariff rates + non-tariff barriers, as they say they did. Instead, for every country, they just took our trade deficit with that country and divided it by the country's exports to us.



