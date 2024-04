Dvije sestre Zagrepčanke godinama vodile posao s prostitutkama: Neki klijenti nisu baš bili zadovoljni

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je podiglo optužnicu protiv dvije sestre Zagrepčanke (33 i 28 godina) radi zarade i poticanja drugih na pružanje spolnih usluga, organizacije i oglašavanje prostitucije. Prvookrivljena je radila u periodu od siječnja 2017. do rujna 2022. godine, a drugookrivljena od siječnja 2018. do rujna 2022. u Zagrebu. Njih dvije su preko Plavog oglasnika stupile u kontakt s djevojkama s kojima su se dogovorile da će im pronalaziti klijente, pišu 24 sata.

Optužene su pronalazile djevojke koje su se osobno javljaje na oglašene brojeve telefona te su muškarcima nudile spolne usluge u unajmljenim stanovima na području Zagreba. Djevojke su pružale spolne usluge za novčanu naknadu, najmanje 245 puta, nakon čega su okrivljenicama predavale polovicu zarađenog iznosa, čime su okrivljenice zaradile najmanje 30.173,89 eura što su međusobno podijelile u točno neutvrđenom iznosu.

Zainteresiranim muškarcima nudile su spolne usluge po cijeni od 53,09 eura za pola sata, a 106,17 eura za sat vremena. Tarife su se mijenjale pa je bilo i 79,63 eura za pola sata i 159,27 eura za sat vremena. Tražile su i 66,36 eura za pola sata i 132,53 eura za sat vremena.

Prvookrivljena je nastavila sama raditi od listopada 2022. do travnja 2023. i tada je za pružanje spolnih usluga angažirala jednu djevojku. Kako piše u optužnici, djevojka je pružila najmanje 62 spolne usluge po cijeni od 50 ili 55 eura za pola sata i 100 ili 110 eura za sat vremena. Time je prvookrivljena zaradila najmanje 3410 eura.

Jedan od muškaraca, koji je svjedočio, razočarao se uslugom. U stanu ga je dočekala ženska osoba starosti 40 do 45 godina, visine oko 170 centimetara, srednje tjelesne građe, odjevenu u minicu i majicu svjetlije boje te ju je pitao, sukladno telefonskom razgovoru, gdje je djevojka od 30 godina, a kada mu je rekla da je to ona, ali da 'mora malo' radi marketinga, okrenuo se i izašao van iz stana. No nije bio jedini koji je otišao kada je vidio da djevojka nije onakva kakvom se opisala...