Dvije osobe preminule od trovanja hranom, 12 hospitalizirano: 'Svi su pojeli isti sendvič'

Dvije osobe su preminule, a više od 12 ljudi je hospitalizirano zbog sumnje na trovanje hranom u blizini Cosenze, na jugozapadu Italije. Najkritičnija situacija je u turističkom mjestu Diamante, gdje se dvije osobe bore za život. Prva žrtva je 52-godišnji turist iz Napulja koji se razbolio nakon što je pojeo sendvič s kobasicom i brokulom kupljen kod lokalnog prodavača iz Diamantea. Nakon što se prvi put javio u kliniku, vratio se u kuću za odmor, no njegovo stanje se brzo pogoršalo. Iako je medicinski helikopter intervenirao, muškarac je preminuo prije dolaska u bolnicu, prenosi Ansa.

Druga preminula je 38-godišnja žena iz Cagliarija, hospitalizirana 21. srpnja u teškom stanju zajedno sa još sedam osoba. Premještena je na intenzivnu njegu u drugu bolnicu, no tamo joj se stanje dodatno pogoršalo i preminula je. Treća osoba koja je imala simptome je 45-godišnja žena koja se također osjećala loše nakon jela te je potražila pomoć u klinici.

Ministarstvo zdravstva odmah je aktiviralo hitne zdravstvene protokole u regijama zahvaćenim incidentom. Paralelno, tužiteljstvo u Paoli vodi istragu i sumnjiči troje ljudi — prodavača kontaminirane hrane i predstavnike dviju tvrtki koje su isporučile sastojke za sporni proizvod — za ubojstvo iz nehaja, tjelesne ozljede iz nehaja i prodaju štetnih prehrambenih proizvoda. Istraga je pokazala da su svi oboljeli jeli sendvič s kobasicom i brokulom kupljen kod osumnjičenog prodavača, čiji je kamion zaplijenjen. Tužiteljstvo navodi da je vozilo cijeli dan stajalo na suncu, što je moglo doprinijeti razvoju botulinum toksina u lako kvarljivim namirnicama zbog neadekvatnog skladištenja.

Posebna pažnja usmjerena je i na privatnu kliniku u Belvedere Marittimu, gdje su prve dvije žrtve potražile pomoć. Istražitelji smatraju da nije pružena pravovremena i adekvatna dijagnoza te su pacijenti upućeni u bolje opremljene ustanove, što je, kako navode, u nekim slučajevima dovelo do pogoršanja bolesti zbog zakašnjelog prepoznavanja simptoma botulizma i odgode specifičnog liječenja. Botulizam je rijetka, ali ozbiljna bolest koja nastaje uslijed konzumacije hrane kontaminirane botulinum toksinom. Spore bakterija koje uzrokuju bolest razmnožavaju se u uvjetima bez kisika, stvarajući otrovne tvari koje mogu uzrokovati teška trovanja, pa čak i smrt, ako se ne liječe na vrijeme.