TREĆI TEŠKO RANJEN

Horor u BiH: Naoružani muškarac upao u kuću i ubio dvoje ljudi. U tijeku intenzivna potraga

VL
Autor
Večernji.hr
07.08.2025.
u 21:57

Policija intenzivno traga za osumnjičenim čiji identitet im je poznat, a na teren je upućene i dodatne policijske snage radi njegove lociranja i uhićenja

Naoružani muškarac iz vatrenog oružja usmrtio je dvije osobe, a jednu ranio u krvavom napadu koji se dogodio u privatnoj kući na području Doboja u BiH. Prema neslužbenim informacijama, napadač je došao u kuću, ranio njezinog vlasnika te usmrtio muškarca i ženu koji su se tamo nalazili kao gosti, piše Klix.ba. 

Ranjeni muškarac prevezen je u zdravstvenu ustanovu u Doboju, gdje mu je pružena medicinska pomoć. Policija intenzivno traga za osumnjičenim čiji identitet im je poznat, a na teren je upućene i dodatne policijske snage radi njegove lociranja i uhićenja. O cijelom slučaju obaviješten je i dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Doboj, pod čijim nadzorom policija provodi sve potrebne istražne radnje.

