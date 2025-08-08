Naši Portali
TRAGEDIJA U IRSKOJ

Jedna osoba umrla nakon što je pojela gotovi obrok iz trgovine, odmah povukli niz proizvoda

trgovina
Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
08.08.2025.
u 08:55

Riječ je o jednom od desetak potvrđenih slučajeva listerioze, bolesti koja može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, osobito kod trudnica, starijih osoba, novorođenčadi i osoba sa slabim imunološkim sustavom

Jedna osoba preminula je u Irskoj nakon što je pojela gotovi obrok kontaminiran bakterijom listerijom, u sklopu rijetkog izbijanja listerioze što je uzrokovalo zabrinutost diljem zemlje. Tragedija je postala dio šireg izbijanja ove potencijalno smrtonosne infekcije, koja je do sada potvrđena kod deset osoba. Smrt je samo jedan u nizu slučajeva koji se vežu uz niz gotovih jela koja je proizvodila irska tvrtka Ballymaguire Foods.

Obroci uključuju lasagne, pečene tjestenine, pite od mesa i krumpirove priloge, a prodavali su se u popularnim irskim supermarketima kao što su Tesco, SuperValu, Centra i Aldi, piše Daily Mail. Kako bi zaštitili javnost, supermarketima su naređena povlačenja tih proizvoda s polica, a irska izvršna zdravstvena služba (HSE) trenutno istražuje slučaj. Zbog povjerljivosti, detalji o preminuloj osobi nisu objavljeni.

Riječ je o jednom od desetak potvrđenih slučajeva listerioze, bolesti koja može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, osobito kod trudnica, starijih osoba, novorođenčadi i osoba sa slabim imunološkim sustavom. U blažim slučajevima bolest uzrokuje simptome nalik gripi, no kod osjetljivih osoba može doći do sepse, meningitisa, pa čak i smrti.

Prema službenim podacima, povlačenje proizvoda iz trgovina je preventivne prirode. Irska agencija za sigurnost hrane (FSAI) izdala je upozorenje potrošačima da ne konzumiraju nijedan od zahvaćenih proizvoda. Ballymaguire Foods, čiji je pogon utemeljio lanac zaraženih obroka, brzo je reagirao i povukao proizvode s tržišta. U priopćenju su istaknuli kako je povlačenje pokrenuto nakon što je tijekom kontrole kvalitete identificirana bakterija listerija.

"Zdravlje naših kupaca naš je najviši prioritet", poručili su iz Ballymaguire Foods, izražavajući duboku žalost zbog incidenta i pružajući jamstvo da poduzimaju sve mjere kako bi osigurali sigurnost svojih proizvoda. Tvrtka je također angažirala stručnjaka dr. Patricka Walla, bivšeg šefa Irskog tijela za sigurnost hrane, koji će predvoditi tim za rješavanje ove situacije i jačanje sigurnosnih mjera u proizvodnji.

Irske vlasti nastavljaju pratiti situaciju i pozivaju sve koji imaju pitanja da se obrate FSAI-ju. Iako ovakvi incidenti ostaju rijetki, javnost je pozvana na oprez, a povučeni proizvodi neće biti vraćeni na police dok ne budu provedene dodatne sigurnosne provjere.

