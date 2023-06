Ubijen važan ruski general; Duž bojišnice žestoke bitke: 'Rusi pružaju snažan otpor'

Ukrajinska vojna ofenziva nastavlja se u "nekoliko smjerova", a kijevske trupe "postupno, ali sigurno napreduju" na jugu zemlje, rekla je zamjenica ministra obrane Hanna Maliar. Tajna ukrajinska jedinica također je postigla uspjehe protiv ruskih snaga u Bahmutu.

Video: Ukrajinska zastava vijori se nad novooslobođenim selom, potvrđujući da Ukrajina napreduje

TIJEK DOGAĐAJA:

8:19 - Ukrajina planira poslati "nekoliko desetaka" borbenih pilota na obuku za upravljanje borbenim zrakoplovima F-16 proizvedenim u SAD-u, rekao je u petak glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga Yuriy Ihnat, dok su zapadni saveznici pripremali potrebne programe obuke. "Sve se radi kako bi to počelo što je prije moguće", rekao je Ihnat za ukrajinsku nacionalnu televiziju, dodajući da će piloti odabrani za obuku imati borbeno iskustvo. "To nije obuka, to je prekvalifikacija", rekao je Ihnat.

7:51 - Visoki ruski general ubijen u ukrajinskom raketnom napadu u regiji Zaporižja u utorak, je vjerojatno bio vršitelj dužnosti zapovjednika ruske vojske u trenutku svoje smrti, prema Ministarstvu obrane Ujedinjenog Kraljevstva.

Ministarstvo je u svom posljednjem obavještajnom brifingu reklo da je general bojnik Sergej Gorjačev "gotovo sigurno" ubijen u napadu na zapovjedno mjesto u južnoj Ukrajini. Bio je načelnik stožera 35. kombinirane oružane vojske (CAA).

Ruski dužnosnik u Ukrajini, Vladimir Rogov, potvrdio je smrt u utorak, izrazivši sućut.

Britansko ministarstvo obrane reklo je u svom brifingu, objavljenom na Twitteru, da je Gorjačov prvi ruski general za kojeg je potvrđeno da je ubijen u Ukrajini ove godine.

S obzirom da je imenovani zapovjednik 35 CAA-e, general-poručnik Alexandr Sanchik, izvijestio da popunjava prazninu u višem stožeru, postoji realna mogućnost da je Goryachev bio vršitelj dužnosti zapovjednika vojske u vrijeme njegove smrti.

6:34 - Zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hanna Maliar kaže da Rusija "pruža snažan otpor" protuofenzivnim naporima Kijeva - ali ukrajinski dužnosnici tvrde da su uspjeli na istoku i jugu. Ukrajinski zapovjednik rekao je da su njegovi vojnici prošlog mjeseca uspješno presreli šest najjačih ruskih oružja koristeći američki sustav protuzračne obrane Patriot. Sada SAD i druge zemlje najavljuju novu isporuku opreme za protuzračnu obranu.

6:30 - Vladimir Saldo, guverner okupirane regije Herson postavljen u Moskvi, tvrdi da ga je Ukrajina pokušala ubiti prošlog tjedna.

Ukrajinske snage lansirale su više od 10 "visoko preciznih" projektila na njegovu "pretpostavljenu lokaciju" u južnoj regiji, ustvrdio je Saldo u objavi na svom službenom Telegram kanalu.

Udar na Arabat Spit 9. lipnja završio je teško oštećenim privremenim smještajnim centrom i ostavio jednu osobu mrtvom, rekao je Saldo ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS.

CNN ne može neovisno potvrditi istinitost Saldove optužbe. Ukrajinska vojska još nije komentirala izvješće, javlja CNN.