Ofenziva važna za obje strane: Šire se snimke neuobičajenog načina korištenja moćnog oružja

HIMARS sustav višecijevnih raketnih bacača američkog proizvođača Lockheed Martin do sada se u Ukrajini pokazao kao iznimno moćno oružje. Posebno je veliku ulogu imao u Hersonu kada je učestalo precizno korištenje tog oružja na Antonovskom mostu, kao praktički jedinom izlaznom kopnenom koridoru za Ruse, prisilio u studenom prošle godine rusku vojsku na povlačenje s tog područja Ukrajine.

No, u najnovijoj ukrajinskoj ofenzivi Ukrajina ga je, pokazuju nove video snimke, počela koristiti i za napade na pojedinačna vojna vozila na zaporoškom frontu. Ta činjenica i ukazuje zapravo i koliko je ova ofenziva važna za Ukrajinu, obzirom na relativno ograničenu količinu streljiva za HIMARS koja je Ukrajini na raspolaganju.

Dvije odvojene snimke pokazuje precizne pogotke iz HIMARS-a na SAU 2S19 „MSTA-S“ ruske samohodne haubice kalibra 152 mm. Ukupno je vidljivo pet pogodaka na dva video snimka, jedan iz bliže, a drugi iz dalje perspektive. Ukrajinski izvori koji su objavili snimke ukazuju na to kako su sve haubice pogođene na jednom te istom polju, što ukazuje da Rusi ovakve napade nisu očekivali jer su mislili da im je tehnika sigurna od artiljerije. Domet MSTA-S je oko 30 kilometara, no HIMARS ih je „dohvatio“ bez problema obzirom da su Ukrajini dostavljene rakete dometa do 80 kilometara. Nedavno su američki mediji pisali kako su Rusi razvili sustav elektroničkog ometanja HIMARS raketa što je otežalo njihovu preciznost, no ovdje u tome nisu uspjeli, vjerojatno jer njegovo korištenje na ovaj način i na ovom mjestu tu nisu ni očekivali.

S druge strane i Rusi su jedno svoje poznato oružje počeli koristiti na neuobičajen način. Naime, ukrajinske snimke pokazale su napade dva drona iranske proizvodnje SHAHED-136 (Geran 2) na poziciju ukrajinskog radara RLS 36D6, negdje na samoj bojišnici, pretpostavlja se također na Zaporožju gdje se odvija trenutačno ofenziva.

Rusi su Gerane do sada uglavnom koristili na napade na udaljene ukrajinske gradove ili infrastrukturu udaljenu od fronte, uglavnom zgrade, infrastrukturu i objekte. Snimke napada Gerana na vojnu tehniku nisu do sada prikazivane.

Ova snimka prikazuje prilazak dva Gerana 2 prema ukrajinskim položajima, pucanje iz ručnog automatskog oružja prema dronovima od strane ukrajinskih vojnika te njihov sam napad na radar. No, snimka ukazuje i kako su oba „za dlaku“ promašila cilj, što potvrđuju i sretni uzvici ukrajinskih vojnika.

Vojni analitičari i blogeri korištenje HIMARS-a i Gerana-a na ove načine ocjenjuju pokazateljem kako je ishod ove ofenzive iznimno važan za obje strane.

