Tko je čovjek koji stoji iza ukrajinske protuofenzive? O njemu su kružile i teorije zavjere

Ukrajina pokušava povratiti teritorije na istoku i jugu koje je Rusija okupirala, a ključna osoba iza složene operacije je Valerij Zalužnji, 49-godišnji ukrajinski vrhovni zapovjednik. "Naš Valera", kako ga zovu prijatelji, imenovan je vrhovnim zapovjednikom vojske u srpnju 2021. godine. Donedavno malo poznat, njegova popularnost sada se može mjeriti s onom predsjednika Volodimira Zelenskog.

Naime, predsjednik Zelenski je i osobno "pogurao" njegovo imenovanje. Zalužnji je bio poznat kao ambiciozan zapovjednik te čovjek koji se volio šaliti sa svojim podređenima. Unutar sedam mjeseci, vodio je obranu Ukrajine od sveobuhvatne invazije.

VEZANI ČLANCI:

Ruske trupe nisu uspjele zauzeti Kijev u prvih nekoliko dana invazije. One su napredovale na sjeveru, istoku i jugu Ukrajine te predstavljale znatnu prijetnju glavnom gradu. Visoki ukrajinski dužnosnici razmišljali su o razaranju mostova u blizini Kijeva, kako bi spriječili Ruse da prijeđu s istočne obale rijeke Dnjepar na zapadnu.

"Ni pod kojim okolnostima to ne smijemo učiniti. To bi bila izdaja civila i vojnika koji ostaju na istočnoj obali", navodno im je na to odgovorio Zalužnji. Uslijedile su mnoge druge ključne odluke i do početka travnja 2022. ukrajinske su trupe potisnule rusku vojsku natrag sjeverno i istočno od Kijeva.

Od početka svoje karijere, kako mnogi kažu, on je bio sklon izgradnji odnosa povjerenja sa svojim podređenima i delegiranju zapovjednih odluka. Njegova bivša pomoćnica Ljudmila Dolhonovska, koja je uz njega bila u prvim danima ruske invazije, kazala je za BBC da gotovo uopće nije spavao te kako je održavao kontakt s vojnim osobljem.

Nakon uspješnog napredovanja u kasno ljeto i ranu jesen, ukrajinske trupe oslobodile su velike dijelove teritorija na istoku i jugu. Vrhovni zapovjednik postao je nacionalni heroj, unatoč tome što se rijetko pojavljivalo u javnosti. Njegovo ime postalo je sinonim za hrabrost i odlučnost, a njegova se popularnost izjednačila s onom predsjednika Zelenskog.

VEZANI ČLANCI:

Upravo zbog toga, pojavile su se teorije zavjere kako između njih dvojice postoji razdor. Naime, govorilo se da će ga Zelenski zamijeniti ili da će Zalužnji izazvati predsjednikovo političko vodstvo. Niti jedno se nije dogodilo.

Osim toga, kružile su priče da je Zalužnji teško ranjen ili čak ubijen. Te su glasine proširili ruski vojni blogeri sredinom svibnja. Ukrajinci su te navode opisali kao "vrhunac ruskog propagandnog ludila". Početkom lipnja, Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je nekoliko njegovih fotografija na vojnoj ceremoniji u Kijevu.

GALERIJA Žestoki ruski napad na Odesu u Ukrajini