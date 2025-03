Dubrovnik 'trese' afera Palmotićeva: SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu iznajmljivala stan Dubrovačkih muzeja?

Provjeravaju se navodi vezani uz mogućnost da je Anita Bonačić Obradović, čelnicu gradskog SDP-a koja će se u koaliciji s Možemo i naziva 'Slobodno'natjecati za gradonačelnicu Dubrovnika, nelegalno iznajmljivala apartman u gradskoj jezgri koja je u suvlasnišvu Dubrovačkih muzeja.

Radi se o apartmanu od čak 120 kvadrata, a u oglasu na Bookingu stoji kako kuća sadrži vrt s terasom, dnevni boravak, kuhinju i blagovaonicu, kao i dvije kupaonice. Uz to, objekt sadrži čak pet spavaćih soba pa može primiti maksimalno 12 gostiju, a u srcu sezone se iznajmljuje za 950 eura po noćenju.

Kako objašnjava Dubrovnik Insider, stan nije nacionaliziran već se radi o ostavini gospara Antuna Kuraice koji je tu nekretninu 1948. darovao muzeju Rupe. Otac Žarka Bonačića je imao na njega stanarsko pravo, a nakon njegove smrti pravo je naslijedila supruga. Devedesetih godina došlo je do otkupa stanova, a obitelj Bonačić nije mogla otkupiti stan u kojem su živjeli.

Pravnik Nikša Raspopović je na konferenciji Dubrovačkih muzeja objasnio kako su Bonačići rekonstruirali nekretninu na Palmotićevoj ulici, no oni vlasništvo ne mogu dokazati. Njima je izdana dozvola za iznajmljivanje, no nije poznato kako, s obzirom na to da nemaju vlasništvo.

