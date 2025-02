Država vraća više od 330 milijuna eura: Evo kada kreće isplata povrata poreza i tko će dobiti oko 3000 eura

Hrvatski građani više nemaju obvezu podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak za prethodnu godinu te se provjera ukupne zarade i plaćenog poreza provodi automatski, osim kod obrtnika, samostalnih profesija i pomoraca. Povrat poreza počinje 2. svibnja i može ga očekivati oko 830 tisuća građana, kojima bi država mogla vratiti više od 330 milijuna eura preplaćenog poreza. Prosječan iznos vraćenog poreza lani se kretao oko 400 eura, pri čemu su najpovoljnije prošli mladi do 25 godina kojima se vraća sav plaćeni porez na dohodak. Mladima od 25 do 30 godina vraća se polovina. Povrat poreza s te je osnove lani ostvarilo 212 tisuća mladih, a slična bi brojka mogla biti i ove godine. Njih 83 tisuće u dobi do 25 godina u prosjeku je dobilo oko 900 eura, a pet godina stariju skupinu, koja je brojila oko 129 tisuća osoba, država je razveselila s oko 770 eura vraćenog poreza. Ako je netko mlađi od 25 godina lani zarađivao prosječnu plaću, može računati na oko 3000 eura povrata poreza. S istom tom plaćom država će 29-godišnjaku vratiti 1500 eura, a osobi koja ima 32 godine neće vratiti ništa. Sudeći po prosječnoj vrijednosti lani vraćenog poreza, većina mladih zarađuje manje od prosječne plaće. Povrat poreza mogu očekivati samo mladi koji su ga i platili, odnosno čija je mjesečna bruto plaća bila iznad 600 eura.

VEZANI ČLANCI:

Premda ne postoji opća obveza podnošenja porezne prijave, kraj veljače krajnji je rok do kojega građani naknadno mogu prijaviti promjene ili podatke koji će im donijeti značajniji povrat za prethodnu godinu. To se, prije svega, odnosi na neiskorištene olakšice za uzdržavane članove obitelji, djecu ili roditelje, olakšice za invalidnost, umanjenje poreza zbog prebivališta na potpomognutim područjima, donacije i slično. Roditelji često skidaju sa svoje porezne karticu djecu studente koji rade preko studentskog servisa ili su pred kraj studija pa očekuju da će se zaposliti. Roditelj može naknadno zatražiti olakšicu za studenta ili studenticu ako su lani zaradili manje od 3360 eura. To se odnosi i na djecu koja su se eventualno zaposlila, ali nisu radila cijelu godinu te su 2024. godine zaradila manje od spomenute svote. Naknadno se može tražiti olakšica i za uzdržavane roditelje čija je mirovina manja od 3360 eura, nezaposlenog supružnika ili nezaposlenu djecu. Građani koji žele ostvariti pravo na dodatne porezne olakšice za 2024. godinu moraju do 28. veljače ispuniti obrazac ZPP-DOH te ga predati poreznoj upravi. Obrazac se može predati preko sustava e-građani ili ispunjen dostaviti u poreznu upravu.

Obrtnici, samostalne profesije i svi drugi subjekti koji vode poslovne knjige moraju podnijeti poreznu prijavu. Lani su porezne vlasti utvrdile da je oko 97 tisuća građana bilo u obvezi doplate poreza, većinom iz grupacije samostalnih poduzetnika. Stranci također imaju pravo na povrat plaćenog poreza, ali automatska provjera poreza na dohodak po službenoj dužnosti odnosi se samo na hrvatske državljane, tako da se povrat poreza strancima odobrava na njihov zahtjev. Da bi im se priznalo pravo na porezne olakšice u posebnom postupku, stranci također moraju ispuniti obrazac ZPP-DOH. Mogu to učiniti osobno predajom obrasca u područnoj poreznoj upravi prema mjestu stanovanja ili pak preko sustava e-građani te mobilne aplikacije porezne uprave.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>