Država dosad oduzela 617 milijuna, 18 nekretnina, 2813 skijaških jakni... Što se događa s blokiranim novcem i imovinom?

Tih 450 milijuna kuna već je uplaćeno u državni proračun – "pohvalio" se nedavno premijer Andrej Plenković, referirajući se na posljednju aferu koja je šokirala javnost, onu koja se odnosila na, kako se sumnja, izvlačenje milijarde kuna iz Ine.



No stvar je u tome što se premijeru, dok je užurbano sanirao političku štetu, potkrala pogreška. Jer iako je osumnjičenicima iz najnovije afere do sada u novcu i nekretninama blokirano više od 850 milijuna kuna, od čega se oko 815 milijuna kuna odnosi na novac, ništa od toga nije uplaćeno u državni proračun. Jer jednostavno i ne može po zakonu biti s obzirom na to da je istražni postupak tek počeo, a novac oduzet u kaznenim postupcima u državni se proračun uplaćuje tek ako i kada neka presuda postane pravomoćna.