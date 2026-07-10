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SPEKTAKL JE POČEO

Deseci tisuća ljudi iz više od 140 zemalja stigli na Ultru: 'Ovdje je još bolje nego u Miamiju'

Split: Partijaneri sve više pristižu na Ultru
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Lucija Vujnović/Hina
10.07.2026.
u 23:35

Tijekom tri festivalska dana u Parku mladeži nastupit će brojni izvođači elektroničke glazbene scene, a organizatori očekuju posjetitelje iz više od 140 zemalja svijeta.

Deseci tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta stigli su u petak u splitski Park mladeži na 12. izdanje festivala Ultra Europe koji će tijekom tri dana ugostiti brojna imena svjetske elektroničke glazbene scene. Među posjetiteljima su i oni koji su u Split stigli prvi put, ali i oni koji se na festival vraćaju zbog glazbe i atmosfere. "Moje ime je Megan i dolazim iz Montreala u Kanadi. Od Ultra Europe očekujem puno dobre glazbe i lijepih uspomena. Ovo mi je prvi put na festivalu Ultra Europe, ali drugi put u Splitu i Hrvatskoj. Jako nam se sviđa ovdje i sigurno ćemo se ponovno vratiti", rekla je.

Prvi put na Ultra Europe stigao je i Ben iz Kanade. "Došao sam na Ultra Europe kako bih doživio festival i prenio PLUR duh, odnosno vrijednosti mira, ljubavi, zajedništva i poštovanja koje su dio kulture elektroničke glazbe. Ovo mi je prvi put na Ultra Europe i jako sam uzbuđen. U Splitu sam također prvi put, iako mi ovo nije prvi Ultra festival", rekao je.

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Split: Partijaneri sve više pristižu na Ultru
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Posjetitelji su se počeli okupljati u okolici Parka mladeži i prije službenog ulaska u festivalski prostor, a među njima su se mogli čuti brojni jezici. Pažnju su privukle i raznolike odjevne kombinacije karakteristične za festivalsku publiku.

Među posjetiteljima je bio Tony iz Kalifornije, koji je na Ultra Europe također stigao prvi put. "Prvi put sam u Splitu, Hrvatskoj i Europi. Očekujem da će atmosfera biti još bolja nego na Ultri u Miamiju. Veselim se energiji, ljudima i zajedništvu. Ovo mi je ujedno i prvi dolazak u Europu. Lineup je sjajan i očekujem najbolje. Europljani znaju jako dobro partijati, ostaju do izlaska sunca i imaju posebnu atmosferu", rekao je Tony.

U Hrvatskoj boravi dva dana, a na festival je stigao zbog glazbe i iskustva koje pruža Ultra Europe. Na festivalskim prodajnim mjestima dostupna je ponuda hrane i pića. Tijekom tri festivalska dana u Parku mladeži nastupit će brojni izvođači elektroničke glazbene scene, a organizatori očekuju posjetitelje iz više od 140 zemalja svijeta.
Ključne riječi
Ultra Europe 2026 festival Split

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