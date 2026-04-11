INICIJATIVA KREMLJA

Utihnule puške: Počelo uskrsno primirje u Ukrajini

Freed Russian prisoners of war board a bus in Belarus
Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/REUTERS
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
11.04.2026.
u 16:48

Ministarstvo obrane u Moskvi u subotu je izvijstilo da su Rusija i Ukrajina oslobodile po 175 ratnih zarobljenika prije početka planiranoga uskrsnog primirja

Primirje između Moskve i Kijeva službeno je započelo u subotu na prvim linijama bojišnice u Ukrajini, što se poklapa s proslavom pravoslavnog Uskrsa, a istodobno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da će njegova vojska uzvratiti "udarcem za udarac" u slučaju svakoga kršenja ovog prekida neprijateljstava, prenio je AFP.

Kremlj je u četvrtak izvijestio da će primirje započeti u subotu u 16 sati po lokalnom vremenu i trajati do završetka nedjelje, odnosno da će trajati 32 sata. Volodimir Zelenski potom je objavio da Ukrajina prihvaća primirje koje je predložio njegov kolega Vladimir Putin. Ministarstvo obrane u Moskvi u subotu je izvijstilo da su Rusija i Ukrajina oslobodile po 175 ratnih zarobljenika prije početka planiranoga uskrsnog primirja. Vijest o razmjeni ubrzo nakon toga potvrdio je i ukrajinski predsjednik Zelenski.
Volodimir Zelenski Vladimir Putin rat u Ukrajini Uskrs

CH
chemica
17:02 11.04.2026.

Čini se da je Rusima polako dosta. Imati oči na leđima širom otvorene da opet ne bi bilo. Dok se ne makne ruskog krvoloka, nema tu ni minimalnih susjedskih odnosa.

OT
On_trolaa
16:53 11.04.2026.

Hvala ti bože da ovaj rat prestane između bratski naroda.....Davno je rat moga prestati da nisu slušali onog smrkaca Engleza...

