Otkrivena pozadina sukoba: Ovo je dovelo do smjene šefa američke mornarice

John Phelan, ministar mornarice SAD-a, smijenjen je nakon mjeseci sukoba s drugim visokim dužnosnicima administracije predsjednika Donalda Trumpa. On je zagovarao projekt "Zlatne flote", veliko ulaganje u nove brodove, uključujući i brod klase "Trump". No, nije se slagao s visokim dužnosnicima Pentagona, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha i njegova zamjenika Stephena Feinberga.

Napetosti između Phelana i dvojice njegovih nadređenih tinjale su mjesecima zbog stila upravljanja, kadrovskih pitanja i drugih tema. Feinberg je postajao sve nezadovoljniji Phelanovim upravljanjem velikim novim programom brodogradnje mornarice te mu je postupno oduzimao odgovornost za taj projekt, rekao je jedan kongresni dužnosnik za The New York Times. Phelan je, također, napet odnos imao i sa svojim zamjenikom Hungom Caom koji je bio više usklađen s Hegsethom.

Hegseth je navodno obavijestio Phelana prije službene objave Pentagona da su on i predsjednik Trump odlučili kako mornarici treba novo vodstvo. Vrijeme njegove smjene iznenadilo je neke dužnosnike s obzirom na to da je on već razgovarao sa senatorima o predstojećem godišnjem saslušanju o proračunu. "Nagla smjena ministra Phelana zabrinjava. Usred rata, u trenutku kada su naše pomorske snage rastegnute na više područja, ovakvi potresi na vrhu šalju pogrešnu poruku našim mornarima i marincima, našim saveznicima i našim protivnicima", izjavio je senator Jack Reed.

Iako se nije slagao s dužnosnicima Pentagona, Phelan je bio blizak s Trumpom. U prosincu je bio s njim na predstavljanju "Zlatne flote" i nove klase bojnih brodova koja nosi Trumpovo ime. "John Phelan jedan je od najuspješnijih poslovnih ljudi u našoj zemlji. Postigao je ogroman uspjeh", kazao je Trump.

Bryan Clark, pomorski analitičar iz instituta Hudson, rekao je da je Phelan usmjeravao mornaricu u drukčijem smjeru od onoga koji su željeli Hegseth i Feinberg. "Zagovarao je inicijative poput bojnih brodova i fregata koje se ne podudaraju s pravcem kojim vodstvo Ministarstva obrane želi razvijati vojsku, a to je prema podmornicama, nevidljivim zrakoplovima, besposadnim sustavima i sposobnostima temeljenima na softveru poput elektroničkog ratovanja i kibernetičkih operacija", naveo je.